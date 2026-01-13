¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¡È°ì¼ù¡É°ÂÅÄ¸²¤Î¶ÄÅ·¹ÔÆ°¤Ë¥É¥ó°ú¤¡ÖºÇÄã¡×¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤Æ¡¼µã¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ë¤è¤ë¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖºÇÄã¤À¡¼¡×¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤Æ¡¼µã¡×¡ÖºÇ°Å¸³«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºù°æ¥æ¥±é¤¸¤ë¼Ó½Õ¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¾å¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¡¦°ì¼ù¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡¦ÎÜÈþ»Ò¡ÊÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤Î¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ÏÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤àÀ»»Ò¡£¤µ¤é¤ËÎÜÈþ»Ò¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î°ì¼ù¤¬¼«Ê¬¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£À»»Ò¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Âè»°¼Ô¤ËÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢É×¤¬²ÈÂ²¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ°ì¼ù¤ËÏ¢Íí¡£¤·¤«¤·°ì¼ù¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ç¶½Ê³¤¹¤ëÀ»»Ò¤ËÎÜÈþ»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤òÊÛ²ò¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¶¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡×¤È¡¢±£ÊÃ¤·¤¿¿¿¼Â¤ÏÎÜÈþ»Ò¤«¤é¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀ»»Ò¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢À»»Ò¤ÏÍÎÉþ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á°ì¼ù¤¬ÀøÉú¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¤½¤³¤Ç°ì¼ù¤Ï5000Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¸ÍÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÎÜÈþ»Ò¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤È¹ðÇò¡£Èà½÷¤«¤é¸ý»ß¤áÎÁ¤È¤·¤Æ500Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£°ì¼ù¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·À»»Ò¤Ï°ì¼ù¤ò°ú¤»ß¤á¤ë¤È¡¢500Ëü±ß¤Ç°ì¼ù¤ÈÎÜÈþ»Ò¤Î´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¶ä¹Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¡£É¬»à¤Ê·ÁÁê¤ÎÀ»»Ò¤¬ATM¤Ç¸½¶â¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»þ¡¢°ì¼ù¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¼ù¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤ÏÎÜÈþ»Ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡À»»Ò¤«¤é500Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤¬¶¦ËÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤é¤Û¤é¤Û¤é¤Û¤éºÇÄã¤À¡¼¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¤â¤¦¤ä¤À¡¼¡×¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤Æ¡¼µã¡×¡ÖºÇ°Å¸³«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥º¤À¤È¤â¤Ï¤äÀ¶¡¹¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
