『ラヴ上等』成立カップルがディズニーデート 「絶対幸せに 二人」「本当お似合い」
Netflixリアリティ・シリーズ『ラヴ上等』に出演する“Baby”ことタレントの鈴木ユリアが12日にインスタグラムを更新し、ディズニーデートする様子を公開し、番組のファンから大反響が寄せられている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】『ラヴ上等』カップル成立、しっかりディズニー満喫する姿がかわいい！（10枚）
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。昨年12月23日に最終話が配信となった。
塗装職人として働きつつタレントとしても活躍しているBabyことユリアは、最終的に、キャバクラ経営者のつーちゃん（塚原舜哉）と結ばれることに。
そんなBabyは12日、「ありがとう つーちゃん とっても楽しかったぜっ」とつづり、つーちゃんと車内で顔を寄せ合う2ショットを公開。2人はディズニーリゾートを訪れたようで、2枚目以降ではBabyとつーちゃんが色違いの耳がついたニットを被ってカメラ越しに2ショットを撮影する姿が。強面のつーちゃんがニットを被っているアンバランスさが、かえってかわいらしい仕上がりになっている。
番組で成立したカップルがディズニーデートを満喫する姿に、コメント欄にはファンからの声が殺到し、「本当お似合いすぎ」「つーちゃんも被ってくれるのね 可愛いお二人」「絶対幸せに 二人」「このカプルめっちゃ可愛い（原文ママ）」「そろそろ公開恋愛で、二人の写真いっぱい見たいです」といった声が。また、韓国を中心に海外でも人気である同番組だけに、ハングルでのコメントも多数寄せられている。
引用：「鈴木ユリア」インスタグラム（＠yuria_suzuki）
【写真】『ラヴ上等』カップル成立、しっかりディズニー満喫する姿がかわいい！（10枚）
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。昨年12月23日に最終話が配信となった。
そんなBabyは12日、「ありがとう つーちゃん とっても楽しかったぜっ」とつづり、つーちゃんと車内で顔を寄せ合う2ショットを公開。2人はディズニーリゾートを訪れたようで、2枚目以降ではBabyとつーちゃんが色違いの耳がついたニットを被ってカメラ越しに2ショットを撮影する姿が。強面のつーちゃんがニットを被っているアンバランスさが、かえってかわいらしい仕上がりになっている。
番組で成立したカップルがディズニーデートを満喫する姿に、コメント欄にはファンからの声が殺到し、「本当お似合いすぎ」「つーちゃんも被ってくれるのね 可愛いお二人」「絶対幸せに 二人」「このカプルめっちゃ可愛い（原文ママ）」「そろそろ公開恋愛で、二人の写真いっぱい見たいです」といった声が。また、韓国を中心に海外でも人気である同番組だけに、ハングルでのコメントも多数寄せられている。
引用：「鈴木ユリア」インスタグラム（＠yuria_suzuki）