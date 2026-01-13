『キンパとおにぎり』初回 赤楚衛二＆カン・ヘウォンの雨のシーンに反響「キュンキュン」「綺麗」
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第1話が12日に放送。雨の中、シャツを傘代わりにして走るシーンに反響が集まっている。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第1話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
小料理店「田の実」で働く大河（赤楚）は、夢を失いながらもバイトにやりがいを見いだし始めていた。一方、アニメ作家志望で韓国から来た留学生リン（カン・ヘウォン）は、課題に追われる日々の中、寮の退去を迫られ住まい探しに苦戦。そんな国籍も状況も違う二人が、ある日偶然巡り会い、大河が振る舞ったおにぎりがリンの心と空腹を満たし、その笑顔に大河は釘付けになる。
その後、二人は再会し、改めて自己紹介して、連絡先を交換する。大河から連絡が来ないことにやきもきしていたリンは、自分から大河に「お元気ですか？」と連絡。二人は再び会うことになる。お互いに恋人がいないことを確認した二人。するとそのとき突然雨が降ってきた。
大河は自分が着ていたシャツを脱いで傘代わりにし、二人は大河のシャツの中に入って雨宿りできる場所まで走った。リンは「不思議です。先ほどまで落ち込んでいたのに、雨の中を走ったらすごく元気になりました」と告白。リンは引っ越し先を探していることや、審査に落ちてしまったことを明かし「大河さんに『お元気ですか？』って送ったのも、本当は自分自身に聞きたかっただけなのかもしれません」と話した。
リンが「でもなんとかがんばらないとです。まだもう少し日本にいたいから」と笑うと、大河は「探すの、手伝いましょうか？ リンさんがよかったら」とリンを見つめて提案するのだった。
美しい画と優しい雰囲気に、視聴者からは「素敵なドラマ」「ピュアでフンワリ優しい感じ」「2人ともかわいかった」「穏やかでやさしくて何処か切ない」「繊細なほわほわした雰囲気」などの声が続出。雨の中、シャツを傘代わりに二人で走るシーンには「キュンキュンでした」「とても綺麗でした」「ドキドキしました」「王道のロマンスドラマ」などの反響が集まっている。
