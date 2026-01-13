担当「ここ、派遣の入れ替わり激しいんですよ」入社後判明した『派遣が続かない理由』に驚愕

派遣で働くメリットの1つは、さまざまな勤務先で働けることです。とは言え、あまりにも派遣社員の入れ替わりが激しい職場というのは、何かしら難があるのでは？ と感じさせます。今回は派遣でさまざまな勤務先に勤めてきた筆者の親戚が配属された『怖すぎる派遣先』について紹介します。

新しい派遣先

契約満期で派遣先と契約が終了し、次は総合病院の医療事務として派遣で採用されることが決まりました。

新しい派遣先の病院は、ちょうど派遣会社を切り替えたタイミングで、私を含む3人が新たに派遣社員として配属されるようです。

長年派遣で働いているため新しい派遣先に行くことは慣れているのですが、今回は派遣元の担当者から「ここ、派遣の入れ替わり激しいんですよ」と気になる噂を耳にしました。

人員

いざ配属されたのは、今回新たに派遣された私たち3人と、ベテラン女性契約社員の鈴木（仮名）さんと非常勤男性パートの岡本（仮名）さんの5人の小さな部署です。

そしてこの後すぐに『派遣社員の入れ替わりが激しい』理由を知ることになるのです。

入社してすぐ、私と新人の田中（仮名）さんは契約社員の鈴木さんから温かく迎えられました。



明らかな好待遇で、休憩時間を長めにもらえたり、シフトの融通を利いてもらえたり。

そのため一見すると非常に面倒見が良いリーダーのように思えました。