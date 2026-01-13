新年早々にお詫びをしなければならない。

【画像】維新の“国保逃れ”を議会で告発した占部走馬大阪府議

昨年末の当コラムで、日刊ゲンダイが書いた「チンピラ維新」という記事を紹介した。

各紙が維新の手口について調査

「連立離脱カードをチラつかせて自民を脅す」や「国保逃れ」などの様子についてゲンダイが維新を「チンピラ維新」と呼び始めた、と。この新聞読み比べコラムは思いのほか反響があった。



日本維新の会の吉村洋文代表 ©時事通信社

すると、である。日刊ゲンダイがその後、ほぼ毎日のように「チンピラ維新」を冠した記事を出し始めたのだ。年明けもこんな感じ。

・チンピラ維新 年明け早々 誇大広告は焦りの裏返し（1月6日付）

・チンピラ維新 吉村代表ヤル気満々も 肝心の副首都構想に暗雲（1月7日付）

・チンピラ維新 国保逃れ やまぬ炎上 ウヤムヤ作戦は頓挫不可避（1月10日付）

もはや「チンピラ維新」は一度きりの強い見出しではなく、連載名であり、ジャンルであり、様式美のようになってきた。もしかしたら、当コラムが日刊ゲンダイをここまで調子づかせてしまったのだろうか。だとしたら真摯にお詫びしたい。念のため。

しかしこう言っては何だが維新にも責任はあると思う。最近では各紙が維新の手口について調査し、どんどん書き始めているからだ。こちらは朝日新聞である。

・「国保逃れ」疑う事業主 届いた資料と勧誘「維新議員もやっている」（1月6日）

昨年夏、大阪のホテルで開かれた「交流会」での勧誘について書いた記事だ。30代の個人事業主の男性に、スーツ姿の男性が近づき、国民健康保険料（国保料）の話を切り出してきたという。

「いくら稼ごうが国民保険＋国民年金＝34000円／月固定」と説明され、「ほんまにそんなことができるんか」と怪しんだ事業主が尋ねたところ、勧誘側の男性はこう答えた。

「維新の議員さんもやっていますから問題ないですよ」

ああ、これはパワーワードである。

政治ニュースを日頃から追っている人なら、「維新の議員さんもやっています」と聞いた瞬間、むしろ警戒するのではないか。実際、この事業主の男性もそうだった。資料を取り寄せて読んでみると、タイトルは「コスト削減の提案」。一般社団法人に「理事」として名を連ね、わずかな報酬を得て働いている体裁を取る。すると国保をやめ、社会保険に切り替えることができ、保険料が大きく下がる。まさに「国保逃れ」の手法である。

誘われた男性は「どう見ても『気持ち悪い』感じがした」と

誘われた男性は「倫理的にまずそうだし、どう見ても『気持ち悪い』感じがした」と語っている。その後、男性が自民党の占部走馬・大阪府議に事情を説明して問題が表面化した。

新聞的には、しんぶん赤旗が最初に報じ、日刊ゲンダイの「チンピラ維新」で妙に注目され、朝日新聞が深掘りした格好だ。こうして読むと、タブロイド紙とはいえ「チンピラ」と形容され、それがそれなりに通用してしまう状況そのものがすでに異常だとも言える。

この構図には、はっきりした既視感がある。維新の共同代表である藤田文武氏をめぐる政治資金の問題が報じられた（こちらも「しんぶん赤旗」がきっかけで各紙が後追いした）。

報道によると藤田氏側は複数年にわたり公設秘書が代表を務める会社に対し、ポスターやビラの印刷費などの名目で、公的資金を支出していた。金額は合計で2000万円規模に上るとされる。

支出先となっていた会社の代表は藤田氏の公設秘書で、秘書自身も報酬を受け取っていた。公金が「身内」の会社に流れ、結果として還流しているように見える「公金還流」の構図だと指摘された。

藤田氏は取材に対し、「違法性はない」と説明している。しかしその後、発注先を変更し、党としてもルールの見直しを進める考えを示した。

似たような支出のあり方については、他の維新議員をめぐっても報じられている。※維新・藤田共同代表に続き…高木かおり総務会長も秘書への"公金還流"発覚で批判の声相次ぐ《「ここまで同じ手口とは」「単なる議員と秘書の関係じゃ…」2ショット撮も》（「週刊文春」編集部 2025年11月23日配信）

さて、重要なのはこれらの行為は「違法」と各紙が断じていない点だ。あくまで「どういう仕組みで公金が支出され、どう見えるのか」を示しているに過ぎない。だからこそ、聞こえてくる維新の説明がある。違法ではない、制度の枠内だ、ルール上は問題ない、などという説明が。

改革よりも抜け道に詳しい維新

そして今回の国保逃れである。細部こそ違え、発想の根はよく似ている。制度の抜け穴を把握し、形式上は合法の範囲で動く。そして最後にこう結論づける。「違法性はない」。

結果的に、維新は制度の隙間を誰よりも早く、巧みに使ってきた姿を繰り返し見せている。それは「合理的」「コスパ」「スピード感」のようなオモテの訴えにもつながっていないだろうか。違法でなければやってもいいという考え方にも思える。

だが政治においては合法かどうかだけでなく、説明責任や倫理が常に問われる。とりわけ「改革」を掲げてきた政党であればなおさらだ。ところが改革政党を名乗りながら、改革よりも抜け道に詳しい。既得権益を批判しながら、制度運用では誰よりも柔軟。

そんな維新がよりによって昨夏の参院選では、支払い能力に応じた応能負担の徹底を図る「社会保険料を下げる改革」を掲げていた。連立政権を組む自民党と具体的な協議を始めている。矛盾も甚だしい。その結果、夕刊紙に「チンピラ」と形容されたのだとしたらそれは笑いごとでは済まない。

ではあなたも考えてみてほしい。もし誰かが揉み手をしながら近づいてきて「得になる話」を持ち掛けてきたら？ そして、

「維新の議員さんもやっていますから」

と言われたら？

その感覚の是非を考えることこそが、いまの政治を見る上で最も重要で、そして最も健全な部分ではないだろうか。

（プチ鹿島）