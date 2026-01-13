“94センチ・現役看護学生”加藤玲菜、衝撃のデビュー “人生初”体験で超絶ボディを惜しげもなく
“現役看護学生”の加藤玲菜（19）が、13日発売の『週刊ヤングマガジン』7号（講談社）の巻末グラビアに登場する。
【別カット】柔らかそう…“衝撃”の谷間を見せた加藤玲菜
自身のSNSで「人生初のグラビアに挑戦しました！！ とっても緊張しましたが、これから一生懸命頑張っていきます。応援よろしくお願いします！」とつづった加藤。編集部も「今年は完全に加藤玲菜イヤー間違いなし」と太鼓判を押す加藤の“デビュー作”は王道シチュエーションでビキニ姿を激写。T159・B94・W61・H92センチという超絶ボディを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビアには中田花奈、巻中グラビアには永江梨乃が登場する。
