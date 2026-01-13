衆議院を解散した場合に予想される日程の案について、整理してお伝えします。また、解散時期について一番早い時期を検討されているメリットとデメリットについて、高市首相に同行して奈良県にいる日本テレビ政治部の渡邊翔記者が解説します。

■解散した場合、衆院選の日程は？

今月23日に召集予定の通常国会の冒頭で、衆議院を解散する案が政権内で検討されています。

もし1月23日に解散した場合、衆院選の日程として検討されているのは、2パターンあります。

まず、1月27日公示、2月8日投開票。次に、2月3日公示、15日投開票。この2つが候補となっています。

いずれにしても短い期間で行われることになりそうですが、高市首相は衆議院解散について、いつ言及するのでしょうか？

首相は今週「外交ウイーク」となっていて、13・14日の2日間は日韓首脳会談で韓国の李在明大統領が、15日からの3日間はイタリアのメローニ首相も首脳会談のため来日します。

首相は周辺に対し、「外交日程に集中する」と話しているほか、ある首相側近は「態度表明は外交日程が終わる17日以降になるのだろう」と話しています。

また、解散時期を巡っては政権内で「今年解散するならいつがベストか」いくつかのパターンが検討されてきました。

それが、まず今月の通常国会の冒頭。4月の来年度予算案が成立した後。そして、6月の通常国会の会期末です。

そんな中、今回、最も早い通常国会の冒頭で、衆議院を解散する方向で検討されています。

■1月解散は「勝てるタイミング」

──高市首相が、1月解散を検討するメリットは何でしょうか？ 日本テレビ政治部の渡邊翔記者が解説します。

まずメリットからですが、主に2つあると思います。

1つ目は、高市首相は「勝てるタイミング」だとみている点です。内閣支持率は7割超えをキープしています。

高市首相は先週、伊勢神宮を参拝しました。首相周辺は「沿道でも新幹線でも手を振られ、ものすごい人気を感じた」と話していました。あるベテラン議員は、この「高市人気で選挙は勝てる」と話しています。

■勝てば「やりたい政策を一気に」

2つ目は、選挙に勝てば「通常国会で高市カラーの政策をより早く進められる」点です。

いまの政権の弱みは、いまだに参議院で過半数がない「少数与党」という点です。衆議院でも、与党でギリギリ過半数。このままでは思うように国会運営ができない不安もあります。

ある自民党幹部は、衆議院で自民党が「単独過半数」を取り戻せば、「党内も黙らせられるし、野党だって反対しづらくなる。やりたい政策を一気に進められる」と分析しています。

■デメリットは…？

──一方で野党からは「政治空白を生む」などと批判も出ていますが、このあたりは高市首相にとってデメリットになりませんか？

解散・総選挙によって、高市首相が「最優先」と語る物価高対策に遅れが出る点は、デメリットです。いま解散すれば、来年度予算案の年度内成立は厳しくなります。

また、年末に補正予算で決めた物価高対策の執行が遅れるリスクもあります。

自治体関係者からは「選挙になれば自治体職員は忙しくなり、物価高対策を実行する人手が足りなくなる」という声もあがっています。

さらに、自民党の「政党支持率」の低さもデメリットです。7割超えの内閣支持率に対し、自民支持率は年末で30％。選挙戦略に関わる自民党幹部の1人は「高市首相は好きでも自民党は嫌だという人は多い」と懸念しています。

■首相の決断は？

──高市首相は今週は外交に集中するという話がありました。奈良では解散関連の動きはなかったのですか？

高市首相はもう少し熟慮する構えで、12日も発言はなく、夜は13日の日韓首脳会談に向け、秘書官らとホテルで打ち合わせを行いました。

ただ今回の”解散検討”は政権内でもごく少数で行われてきたため、選挙の準備が進んでいないことに、自民党幹部からも反発が出ています。

選挙をするのか、しないのか？ 自民党内の不協和音を高めないためにも、高市首相に残された検討の時間はそこまで長くありません。

（1月12日放送『news zero』より）