きょうは日本海側を中心に雨や雪の範囲が広がっていき、全国的に風も強まりそうです。日中の気温は全国的にきのうより高くなり、3月並みの所もあるでしょう。強風や、なだれに注意が必要です。ただ、午後は冷たい北風に変わってきます。

前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近へ進む見込みです。風も強まって、北陸や北日本は荒れた天気になるでしょう。夜にかけては、再び冬型の気圧配置となりそうです。日本海側は朝から雨や雪が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。日中は東北も雨に変わる所がありますが、夜になると北日本は北陸では広い範囲で雪へと変わっていき、雪の強まる所もありそうです。北海道では断続的にふぶく所があるでしょう。路面状況の悪化や、なだれ、落雪にお気をつけください。関東から西の太平洋側は晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続きそうです。ただ、東海や西日本では、にわか雨の所があるでしょう。

はじめは南風が強まるため、日中の気温は全国的にきのうより高く、厳しい寒さはいったん和らぎそうです。関東から西の太平洋側は15℃くらいまで上がり、3月下旬並みの陽気になる所もあるでしょう。ただ、午後は北よりの風に変わって、冷えてきます。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-1℃ 釧路：0℃

青森 ：5℃ 盛岡：2℃

仙台 ：11℃ 新潟：8℃

長野 ：8℃ 金沢：9℃

名古屋：12℃ 東京：15℃

大阪 ：13℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：10℃

高知 ：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

あすにかけて、北陸や北日本では荒れた天気となるでしょう。太平洋側は、冬晴れと空気の乾燥が続きそうです。あすは寒さの戻る所が多くなりますが、週の後半は気温が高めとなり、関東から西で15℃くらいまで上がる見込みです。ただ、この時季らしい寒さとなるため、気温の変化にお気をつけください。