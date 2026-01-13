¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡× ¿ùºé²Ö¡¢º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤È¤Î¡ÈìÔÂô¡É¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë´î¤Ó
¡ü¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ä¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù(14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ë¿ùºé²Ö¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÆâËÙÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Îº£ÀôÎÏºÈ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡¦27ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«?¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«?¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
À®ÅÄ¤ÏÊ¸ºÚ¤Î¸½ºß¤ÎÈà»á¡¢ÆâËÙ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ¸ºÚ¤È2¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÀèÇÚÌò¤Ç½Ð±é¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿²¬»³Å·²»¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤Ë²¿ÅÙ¤«¹ðÇò¤¹¤ë¤¬À®½¢¤»¤º¡¢Éå¤ì±ï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¿¤Þ¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´ÖÊÁ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ùºé²Ö
¡ûµ×¡¹¶¦±é¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î½éÂÐÌÌ¡×¤òÉ½¸½
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¡¢Âè1ÏÃ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¿ùºé¡§¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°Ì£Á¹¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿Îø°¦¤Î³ëÆ£¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùºé¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ÊÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êìÔÂô¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
À®ÅÄ¡§¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢Ëè½µÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ìÔÂô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Î´Ä¶²¼¤Ç¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤®¤ë¡×Âª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù(20¡Á21Ç¯¡¢NHK)¤Ç¤â¿ùºé¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¶¦±é¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
À®ÅÄ¡§¿ôÇ¯Á°¡¢1Ç¯´ÖËèÆü1ÆüÃæ°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾È¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤Î½éÂÐÌÌ¤è¤ê¤â¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î½éÂÐÌÌ¡É¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«?
¿ùºé¡§Ì¯¤Ê¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢Ä«¥É¥é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À®ÅÄÎ¿
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§Å·²»¤¯¤ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬Á´ÉôÌÌÇò¤¯¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤·¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½ÆâËÙ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎºîÉÊ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
ÆâËÙ¡§¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Î2¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£BGM¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢¸«¤¿Êý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤Þ¤À¹Í¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æº£ÀôºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
ÆâËÙ¡§¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆâËÙÂÀÏº
¡ûÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¡Ö²¿¤«¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¡×
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Àô¡§¡Ö¿ùºé¤µ¤ó¼ç±é¤Ç²¿¤«¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤Æ¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Î×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤È¤«¡ÖÉ½¾ð¤â´ó¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Çºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â»î¼Ì¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£Ëü¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¶¦´¶¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃ¯¤«°ì¿Í¤Ç¤â¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡¢¿¼¤¯Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎÃæ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£Àô¡§µ¤¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²»Ï³¤ì¤·¤Æ¤ë»þ¤Î¡¢ÌÜÀþ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? ²þ¤á¤Æ¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÀäÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¡¢»£±ÆÃæ¤Îº£Àô´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢¤³¤Ü¤ìÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ùºé¡§·àÅª¤Ê¤³¤È¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¿ËÞ¤Ê»þ´Ö¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¡¢°ì½Ö¤âÆ¨¤µ¤º¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢Æü¡¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î»£¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Àô¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢0.1¥ß¥êÃ±°Ì¡¢0.1ÉÃÃ±°Ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÆµÛ¤È¤«´Ö¤È¤«¡Ä¡Ä
º£Àô¡§¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹¤«?(¾Ð)¡£¡Ö´ù¤Î¾å¤Î¥³¥Ã¥×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö°û¤ßÊª¤ÎÎÌ¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¿ùºé¡§¤Á¤ç¤¤¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥¦¥½¥¦¥½¥¦¥½(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÎÉ½¾ð¤â´ÆÆÄ¤ÈÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
º£Àô¡§¿ùºé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºÌºÚ¤¬¤º¤Ã¤È¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÇÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¾®¤µ¤¤ÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÄÌ¤·¤Æ»£¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÊÔ½¸»þ¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤»¤ó¤«?
¿ùºé¡§ËèÆü¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÓËÜ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò½ã¿è¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÄË¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤ë?¡×¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
À®ÅÄ¡§¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ç(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Àô¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆâËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ÀôºîÉÊ¤é¤·¤µ¤òÆÃ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
ÆâËÙ¡§¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡£º£Àô¤µ¤ó¼«¿È¤¬´è¸Ç¤Ë¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¶¯ÅÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
º£Àô¡§¤¿¤¯¤µ¤ó²¥¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¡¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í(¾Ð)
ÆâËÙ¡§¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄË¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)
º£Àô¡§(¿ùºé¤¬ÆâËÙ¤Ë)¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤Ä¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä
ÆâËÙ¡§¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡£
º£Àô¡§¤¢¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿!? ¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤ÆÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥«¥á¥é¤Î¶á¤¯¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡£
¿ùºé¡§¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄË¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¾Ð)
ÆâËÙ¡§¡ÖÄË¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§¤¢¤Ã¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡û¤·¤Ä¤³¤¯ÊÖ¤¹ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê!¡×
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎµÓËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢CM¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¤Á¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶²¼¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦ÆÏ¤¯¤Î¤«¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â50Ê¬¡ß10ÏÃ¡¢±Ç²è5ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´¶ÁÛ¤òÄÉ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Àô¡§¥¨¥´¥µ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡£±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ(´¶ÁÛ¤Î¥Ý¥¹¥È¿ô¤Î)ÎÌ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥´¥µ¤·¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎ¤Î°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÃÖ¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ëÁê¼ê¤Î´¶¾ð¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢±Ê±ó¤Ë¼ÁÌäÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤ÊÖ¤¹²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í!¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯ºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºï¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤»¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤¬¶á¤Å¤¯µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÈ¼¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇºÇ¾®¸Â¤Ë»È¤¦¤È¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤Î¥ê¥ó¥¯Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤À¤«¤é¤³¤½½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¥»¥ê¥Õ¤ÎÇüÂç¤ÊÎÌ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§¥»¥ê¥Õ¤Ï³Ð¤¨¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
À®ÅÄ¡§Áê¤Å¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¤¯²ó¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡£¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¤«¤âµÓËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤ª¤ª³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤!
¿ùºé¡§¾×·âÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¤«±é½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤òÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯Á°¤Ë²¿¤«¤ò»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«? ¼¡¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¤¤Ç!¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
º£Àô¡§¸½¾ì¤ÇÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼Çµï¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀè¤Ë»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ó¤Î?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¤«¤é¡ÖÂ®¤¤¡¢Â®¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£Àª¤¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¾ì¤ÇÁê¼ê¤Î¿Í¤È¸«¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ùºé¡§Æþ¸ý¤â½Ð¸ý¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Àô¡§º£¸å¤Î»£±Æ¤Ç¤âÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÅÄ¡§Åö¤¿¤êÁ°¤ËÇº¤ó¤Ç¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅö¤¿¤êÁ°¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë°ì¸À¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆü¡¹»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ùºé¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯¤´¤¯»äÅª¤Ç¾¡¼ê¤Ê³ëÆ£¤ä¶ì¤·¤ß¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¤µ¤µ¤¯¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æºî¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¤³¤Î·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î°ìËÜ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇËèÆü¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Àô¡§¤â¤Î¤òºî¤ë»þ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤¬Àè¤ËÍè¤ë¤ÈÐþËý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤Ëºî¤ë¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤äµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤Ç¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù(14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ë¿ùºé²Ö¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÆâËÙÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Îº£ÀôÎÏºÈ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡¦27ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«?¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«?¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¿ùºé²Ö
¡ûµ×¡¹¶¦±é¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î½éÂÐÌÌ¡×¤òÉ½¸½
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¡¢Âè1ÏÃ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¿ùºé¡§¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°Ì£Á¹¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿Îø°¦¤Î³ëÆ£¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùºé¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ÊÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êìÔÂô¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
À®ÅÄ¡§¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢Ëè½µÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ìÔÂô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Î´Ä¶²¼¤Ç¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤®¤ë¡×Âª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù(20¡Á21Ç¯¡¢NHK)¤Ç¤â¿ùºé¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¶¦±é¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
À®ÅÄ¡§¿ôÇ¯Á°¡¢1Ç¯´ÖËèÆü1ÆüÃæ°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾È¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤Î½éÂÐÌÌ¤è¤ê¤â¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î½éÂÐÌÌ¡É¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«?
¿ùºé¡§Ì¯¤Ê¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢Ä«¥É¥é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À®ÅÄÎ¿
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§Å·²»¤¯¤ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬Á´ÉôÌÌÇò¤¯¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤·¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½ÆâËÙ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎºîÉÊ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
ÆâËÙ¡§¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Î2¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£BGM¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢¸«¤¿Êý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤Þ¤À¹Í¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æº£ÀôºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
ÆâËÙ¡§¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆâËÙÂÀÏº
¡ûÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¡Ö²¿¤«¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¡×
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Àô¡§¡Ö¿ùºé¤µ¤ó¼ç±é¤Ç²¿¤«¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤Æ¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Î×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤È¤«¡ÖÉ½¾ð¤â´ó¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Çºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â»î¼Ì¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£Ëü¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¶¦´¶¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃ¯¤«°ì¿Í¤Ç¤â¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡¢¿¼¤¯Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎÃæ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£Àô¡§µ¤¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²»Ï³¤ì¤·¤Æ¤ë»þ¤Î¡¢ÌÜÀþ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? ²þ¤á¤Æ¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÀäÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¡¢»£±ÆÃæ¤Îº£Àô´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢¤³¤Ü¤ìÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ùºé¡§·àÅª¤Ê¤³¤È¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¿ËÞ¤Ê»þ´Ö¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¡¢°ì½Ö¤âÆ¨¤µ¤º¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢Æü¡¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î»£¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Àô¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢0.1¥ß¥êÃ±°Ì¡¢0.1ÉÃÃ±°Ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÆµÛ¤È¤«´Ö¤È¤«¡Ä¡Ä
º£Àô¡§¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹¤«?(¾Ð)¡£¡Ö´ù¤Î¾å¤Î¥³¥Ã¥×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö°û¤ßÊª¤ÎÎÌ¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¿ùºé¡§¤Á¤ç¤¤¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥¦¥½¥¦¥½¥¦¥½(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÎÉ½¾ð¤â´ÆÆÄ¤ÈÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
º£Àô¡§¿ùºé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºÌºÚ¤¬¤º¤Ã¤È¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÇÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¾®¤µ¤¤ÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÄÌ¤·¤Æ»£¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÊÔ½¸»þ¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤»¤ó¤«?
¿ùºé¡§ËèÆü¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÓËÜ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò½ã¿è¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÄË¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤ë?¡×¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ
¡½¡½À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
À®ÅÄ¡§¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ç(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Àô¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆâËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ÀôºîÉÊ¤é¤·¤µ¤òÆÃ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
ÆâËÙ¡§¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡£º£Àô¤µ¤ó¼«¿È¤¬´è¸Ç¤Ë¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¶¯ÅÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ùºé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
º£Àô¡§¤¿¤¯¤µ¤ó²¥¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¡¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í(¾Ð)
ÆâËÙ¡§¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄË¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)
º£Àô¡§(¿ùºé¤¬ÆâËÙ¤Ë)¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤Ä¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä
ÆâËÙ¡§¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡£
º£Àô¡§¤¢¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿!? ¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤ÆÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥«¥á¥é¤Î¶á¤¯¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡£
¿ùºé¡§¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄË¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¾Ð)
ÆâËÙ¡§¡ÖÄË¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§¤¢¤Ã¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡û¤·¤Ä¤³¤¯ÊÖ¤¹ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê!¡×
¡½¡½º£Àô´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎµÓËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢CM¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¤Á¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶²¼¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦ÆÏ¤¯¤Î¤«¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â50Ê¬¡ß10ÏÃ¡¢±Ç²è5ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´¶ÁÛ¤òÄÉ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Àô¡§¥¨¥´¥µ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡£±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ(´¶ÁÛ¤Î¥Ý¥¹¥È¿ô¤Î)ÎÌ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥´¥µ¤·¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎ¤Î°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÃÖ¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ëÁê¼ê¤Î´¶¾ð¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢±Ê±ó¤Ë¼ÁÌäÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤ÊÖ¤¹²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í!¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯ºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºï¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤»¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤¬¶á¤Å¤¯µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÈ¼¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇºÇ¾®¸Â¤Ë»È¤¦¤È¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤Î¥ê¥ó¥¯Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤À¤«¤é¤³¤½½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Àô¡§¥»¥ê¥Õ¤ÎÇüÂç¤ÊÎÌ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?
¿ùºé¡§¥»¥ê¥Õ¤Ï³Ð¤¨¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
À®ÅÄ¡§Áê¤Å¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¤¯²ó¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡£¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¤«¤âµÓËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤ª¤ª³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤!
¿ùºé¡§¾×·âÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¤«±é½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤òÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯Á°¤Ë²¿¤«¤ò»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«? ¼¡¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¤¤Ç!¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
º£Àô¡§¸½¾ì¤ÇÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼Çµï¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀè¤Ë»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ó¤Î?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¤«¤é¡ÖÂ®¤¤¡¢Â®¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£Àª¤¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¾ì¤ÇÁê¼ê¤Î¿Í¤È¸«¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ùºé¡§Æþ¸ý¤â½Ð¸ý¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Àô¡§º£¸å¤Î»£±Æ¤Ç¤âÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÅÄ¡§Åö¤¿¤êÁ°¤ËÇº¤ó¤Ç¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅö¤¿¤êÁ°¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë°ì¸À¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆü¡¹»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ùºé¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯¤´¤¯»äÅª¤Ç¾¡¼ê¤Ê³ëÆ£¤ä¶ì¤·¤ß¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¤µ¤µ¤¯¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æºî¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¤³¤Î·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î°ìËÜ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇËèÆü¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Àô¡§¤â¤Î¤òºî¤ë»þ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤¬Àè¤ËÍè¤ë¤ÈÐþËý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤Ëºî¤ë¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤äµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤Ç¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£