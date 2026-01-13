²¬ËÜ¡¦Â¼¾å¡¦º£°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡ªÌîÂ¼»á¡ÖÅöÁ³Èà¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Î²òÀâ¡¦¹âÌÚË»á¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢»°ÎÝ¤Ê¤Î¤«°ìÎÝ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»°ÎÝ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¶¯ÂÇ¼Ô2¿Í¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤Î¤Ï2¿Í¤È¤âÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡¢¼çË¤¤¬È´¤±¤ëµð¿Í¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö4ÈÖÂÇ¼Ô¤¬2¿ÍÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¡£µð¿Í¡¦¥ä¥¯¥ë¥È°Ê³°¤Î4µåÃÄ¤«¤é¤¹¤ë¤È¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅöÁ³Èà¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîÂ¼»á¤Ï¡¢º£°æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤Ã¤ÈÊÑ²½¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÈà¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥·¥å¡¼¥È·Ï¤Îµå¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£°æ¤Ï¤ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
