2024年は大谷に次ぐ112打点をマーク

ジャイアンツのウィリー・アダメス内野手が11日（日本時間12日）、自身のインスタグラムを更新。来日していたことを報告した。メジャーでも指折りの大型遊撃手の日本観光に「会えた人羨ましい」とファンも熱視線を送った。

アダメスは「日本、君は本物だったよ。最高だった」としてリールを投稿。浅草寺や浅草、銀座など日本の有名スポットを訪れ、「ドラゴンボール」のフィギュアが飾れた店、ゲームセンターなども公開。ファンとの写真撮影にも応じていたようだ。

メジャーのスーパースターの来日に日本のファンも驚きの声を寄せた。「会いたかった涙」「アダメスが……日本にいるだと？」「アダメス銀座にいたのか」「すぐそこに居るアダメスをアダメスと知らず普通に闊歩する人達がいるの歯痒い」「良いなぁ。私もアダメスのサインとかツーショット欲しいなぁ」「アダメスが東京満喫してて良かった」などと反響が寄せられている。

レイズの有望株だったアダメスは2021年途中のブルワーズ移籍を機にさらに飛躍。同年から5年連続20本塁打以上をマークし、2024年には自己最多の32発、ドジャース・大谷翔平投手に次ぐ112打点を記録した。昨季から7年総額1億8200万ドル（約286億8700万円）でジャイアンツに移籍し、いきなり30発を放っている。（Full-Count編集部）