¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¡Ö£Ê¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡È½¢³èÃæ¡É¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦Æü¹â¸µ¡¢½é£ÖÃÆ¡õÆÀÅÀ²¦¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÀ®¸ù
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£³¡½£°¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡Ê£±£²Æü¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë
¡¡Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶Ëü£±£´£²¿Í¤ò½¸¤á¤Æ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°È¾¡¢£Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ£·ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò£³¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï£²£±Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î£²´§¤Ï»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¼¯¼Âº²¡É¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£Á°È¾£±£¹Ê¬¡£Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤¬¼«¿È¤Î¤â¤È¤ØÅ¾¤¬¤ë¤È¡¢Æü¹â¤Ï¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éÌÂ¤ï¤ºº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áö¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÇ®¤ÎÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£·è¾¡¤Î»þÅÀ¤Ç£Æ£×ÁÒÃæ¤È£¶ÆÀÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£·ÆÀÅÀ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£Æ±¤¸µÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸©¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤Î±ï¤Ç¤¢¤ë¿ÆÍ§¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°Æü¡Ê£±£±Æü¡Ë¤ÏÆÀÅÀ²¦¤è¤ê¤â¾¡Íø¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤¬ºÆÇ³¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡µÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡££²£´Ç¯²Æ¤Ëº¸É¨¤È±¦ÂÃæÂ¹ü¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÉé½ý¤·¡¢ºò½Õ¤Þ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¾åÈ¾¿È¥á¥¤¥ó¤ËÏÓ¡¢ÇØÃæ¡×¤Î¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£Æü¡¹¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï£¶£°¥¥í¤«¤é£³¡Á£´¥¥íÁý²Ã¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ´´¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥í´õË¾¤À¤Ã¤¿¤¬Áª¼ê¸¢Á°¤Ë¤Ï¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢º£Âç²ñ¤Ï½¢³è¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«»ö¤Ê¼«¸Ê£Ð£Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö£Ê¡Ê¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£º£¸å¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¡£¡Ö¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ²¦¤â¤â¤é¤¨¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¿¡×¡£Áª¼ê¸¢¤ÇËÂ¤¤¤À¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÂè£²¾Ï¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¢¡Æü¹â¡¡¸µ¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë£²£°£°£·Ç¯£±£±·î£±£³Æü¡¢µÜºê¡¦º´ÅÚ¸¶Ä®½Ð¿È¡££±£¸ºÐ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£´ºÐ¤«¤é¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃæÅùÉô¤«¤é¹âÅùÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£º£Âç²ñ¤Ï½éÀï¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É£µ»î¹ç¤Ç£·ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·Ã±ÆÈ¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë¡£Æ´¤ì¤ÏÆ±¤¸µÜºê¸©½Ð¿È¤Î£Æ£×¹â²¬Îâñ¥¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤«¤¤Áª¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¶£³¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£