現役ドラフトで巨人から日本ハムに移籍した菊地大稀投手（２６）は１２日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設を初訪問。桐蔭横浜大の先輩・斎藤ともあいさつを交わした。１軍通算７３登板もお立ち台の経験はなし。珍回答が好評で、パテレアワード２０２５で「ベストお立ち台大賞」に輝いた斎藤と一緒に、初お立ち台を狙う。

新天地で勝負する準備は整っている。慣れない施設に「ずっとさまよってます」と苦笑したが、ここまで例年通り長野で自主トレを行い、ウェートトレに加え体に切れを出すアジリティメニューを消化。「（新庄監督が）今年は結果と言っていたので、しっかり結果を残して、リーグ優勝と日本一を取れるように。その一員となって貢献したい」と静かに決意を語った。

立ってみたい場所がある。「まだお立ち台に立ったことないんで、一緒に（斎藤）友貴哉さんと立ってみたい」。斎藤はなかなか会話が成立しない珍回答が魅力で、「ベストお立ち台」に輝くほどの人気。「ここでぜひ（お立ち台に）立って、友貴哉さんに負けないぐらい。これから、ここで磨いていきたいと思います」。まずはリリーフとして勝ちパターンに食い込み、お立ち台で新たな一面を披露する。（山口 泰史）