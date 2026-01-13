【日本株に大チャンス到来】プロが厳選！高市解散で一気に注目度が高まる「重点投資対象17分野」個別株の名前

2026年の日本株市場の行方を占う最大の注目イベントが早くも訪れる期待が高まっている。高市早苗首相による早期の衆議院解散を巡る観測報道が相次いでおり、1月23日召集予定の通常国会冒頭での解散が検討されているとの見方が有力視されている。解散総選挙が現実となれば、投開票が実施される公算が大きいとされる2月上中旬にかけては、政策期待による投資マネーの流入が先行しやすいと思われる。

自民党に対する信頼回復が進んでいる状況とは言い難いだけに、高市内閣の支持率の高さのみで楽観視することは避けたいところである。それでも高市政権が掲げる「高圧経済(需要を供給能力以上に引き上げることで、賃金と物価の好循環を促す経済政策)」の実行可能性が高まる期待は大きい。かつてのアベノミクス初期に、日本の変化を期待した海外投資家勢が日本株を大きく押し上げた相場展開の再現を予感させる材料となるだろう。

高市政権の成長戦略は、具体的なターゲットが明示されている点が特徴だ。特にその象徴となるのが、将来の競争力と安全保障の要である「重点投資対象17分野」である。株式市場においても、「重点投資対象17分野」に関連する個別銘柄への注目度があらためて高まりそうだ。

島津製作所<7701>

【株価】1月9日終値4305円 配当利回り(予)1.56％

「航空・宇宙」、「防衛」、「バイオ」、「フードテック」の複数領域で中核的な技術を持つ存在が島津製作所だ。いずれの分野でも創立150年の歴史で培った独自技術により、他社が容易に追随できない競争優位性を確立している。最先端の研究用途や新規規制対応向けの製品群は、中国産安価製品の参入余地がほとんどない高付加価値市場ばかりだ。ノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏の研究成果に象徴される基礎研究力を源泉に、圧倒的な感度と解析スピードを実現している。

売上構成比の約７割を占める防衛事業では、フライトコントロールシステム(機体姿勢制御)、エアマネジメントシステムなどで、長年の防衛省との信頼関係と、電子制御・油圧制御を統合できる独自技術が優位性を支えている。また、バイオ分野では、質量分析技術を核に新生児マススクリーニング検査や血液検査で超早期診断を実現している。さらにフードテック分野では、食品の成分分析や残留農薬検査で「ワンストップ」のソリューションを提供できる点などが強みだ。

2026年3月期は5期連続の過去最高更新と12期連続増配の継続を予定している。財務健全性も高く、自己資本比率は76.4%(2025年9月末)、フリーキャッシュフローは141億円(2026年3月期中間期)を確保しているキャッシュリッチ企業だ。

ペプチドリーム<4587>

【株価】1月9日終値1735円 配当利回り(予)0.00％

ワクチンや薬の国産化に加え、先端医療での競争力向上を目指す「創薬」、「バイオ」分野では、PDPS(特殊ペプチド探索プラットフォーム)を軸に世界から評価されているペプチドリームが注目できる。PDPSは通常数年かかる創薬プロセスを大幅に短縮し、効率的な開発を実現するものだ。

競合他社は存在するが、特殊なアミノ酸を用い、環状構造を持たせる技術は、世界でも同社のみが持つオンリーワンの強みである。安定性を劇的に向上させる独自技術が他社との大きな差別化要因となっており、世界トップクラスの製薬企業31社と提携を結んでいる。2025年12月期は契約の一時的なずれで赤字予想だが、2026年12月期は最高益の更新が期待できそうだ。

「夢の痩せ薬」として話題のGLP-1受容体作動薬は、血糖値を下げ食欲を抑える効果を持つ治療薬だ。同社は巨大市場であるGLP-1受容体作動薬に関連するパイプラインも保有しており、薬の利便性をさらに高める技術開発に挑んでいる。医師の診断が必要な医療用医薬品だけに、強固な提携基盤と革新的な技術により、中長期的な企業価値の向上が期待されよう。

ナブテスコ<6268>

【株価】1月9日終値3899円 配当利回り(予)2.05％

モーションコントロール技術(機械を精密に動かし止める制御技術)に強みを持つナブテスコは、「防衛」、「造船」、「AI・半導体・データセンター」の3分野において、ニッチながらも世界首位級の製品を提供している。株主還元についても、低いROE（自己資本利益率）を是正するため、積極的な還元が期待され、改善の余地は大きいとみる。

防衛・航空分野では、ミサイルの方向制御装置などを手掛けている。防衛省の研究開発案件が加速しており、中長期的な恩恵が期待できる。高度な技術を要するフライトコントロール・アクチュエーターでも実績がある。

造船分野では、主機遠隔操縦装置が世界シェア約40%を誇る。現在はAIを活用した、航路や船速を提案するソリューションを推進中だ。安定したメンテナンス需要に加え、高付加価値な新技術が収益を押し上げてくれそうだ。

AI・半導体分野では、産業用ロボットに不可欠な精密減速機を提供する。2025年12月からは、人型ロボット向けの「小型減速機」を投入開始した。現実世界で作業するフィジカルAIの普及は、同社に強い追い風となるだろう。

浜松ホトニクス<6965>

【株価】1月9日終値1673.5円 配当利回り(予)2.27％

政府が推進する「重点投資対象17分野」において、同社は「AI・半導体・データセンター」および「量子・核融合」の分野で活躍が期待される。これらの先端技術分野では、高精度な光学センサーや計測機器の需要が今後拡大する見通しであり、光電子増倍管では世界シェア90%という圧倒的な競争優位性を誇る技術力は、日本の競争力の源泉となろう。

X線関連製品、レーザー関連製品、フォトダイオード、発光ダイオード(LED)等、15,000以上の製品点数を多様な業界に供給している。マクロ経済全体の影響を受けやすい収益構造である半面、高い競争優位性からは製品価格の値上げ余地は十分にあると考える。

2026年9月期の会社側による営業利益見通しが従来予想通りの小幅増益(6.4%増益見込み)にとどまったことで、株価は本格反転には至っていない。しかし、今後3年間の中期予想では、2027年9月期の営業利益が前期比22%増の209億円、2028年9月期が同61%増の336億円と、力強い成長軌道への回帰が想定されている。中期的な業績急回復シナリオを踏まえれば、現在の株価水準は投資機会として注目に値するだろう。

GMOインターネットグループ<9449>

【株価】1月9日終値3995円 配当利回り(予)1.42％

「サイバーセキュリティ・港湾デジタル」、「AI・半導体・データセンター」でグループ総力をあげて活躍が期待される。2025年5月、能動的サイバー防御(攻撃の予兆を察知し未然に防ぐ仕組み)の導入を柱とする関連法が成立した。高市政権が掲げる「自国を自ら守る」という強いメッセージにより、ITインフラの国産化が加速している。これまで外資系企業が優勢だった同分野において、日本企業の役割はかつてないほど重要となった。

同社の最大の強みは、電子認証局(通信の暗号化や身元証明を行う機関)を自社で運用している点にある。世界的に展開する認証局はわずか4社であり、日本に本拠を置く企業では同社が唯一の存在である。国内シェアでも首位を誇り、安全保障の観点からも代替不可能なインフラとしての地位を確立している。

国内ドメインの9割、ホスティングサーバーの6割という圧倒的シェアを持つインフラ基盤を土台として、付加価値の高いセキュリティプロダクトを多角的に提供している。暗号化による情報の改ざん防止だけでなく、最新の脆弱性調査やなりすまし監視までを一気通貫で支援できる。グループ各社の専門性を融合させ、世界でも類を見ない包括的なセキュリティ体制を構築していることは心強い。解約が少なく安定したストック収益(継続的に発生する安定した利益)の積み上げが顕著な点も魅力だ。

「17の戦略分野」の関連銘柄の中でも、(1)経済安保の観点から「国産」を強調できる技術を持っている銘柄、(2)政策資金(補助金等)が数億円規模でも、純利益へのインパクトが大きい中小型銘柄、(3)金利上昇局面においても、自社投資や株主還元を行う余力があるキャッシュリッチ銘柄などは、波及効果が特に加速しやすいと考えられる。解散総選挙という政治的イベントを契機に、日本株市場を新たな高みに押し上げる「国策相場」の号砲が鳴るかもしれない。

