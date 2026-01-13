大分県日田市の三芳公民館で本年度開かれている郷土史を学ぶ講座で、市内に残るアーチ型の石橋やその跡地を巡るフィールドワークが、昨年12月に行われた。受講生11人が、約180年前に架設されたり、歴史愛好家が最近になって土中から発見したりした石橋を探訪。同行した講師から、橋が架けられた目的や撤去に至った経緯などについて説明を受け、日田の歴史の一端に触れた。（稲葉光昭）

地元の歴史に理解を深めるため、公民館が開講している「三芳学講座」の一環として昨年12月3日に実施。別府大文化財研究所研究員の橋本雅文さん（67）らが講師を務め、江戸期や明治期に石造りされ、かつての往来を支えた複数のアーチ橋をバスで見て回った。

日田市夜明の石橋広場を訪れた一行は、明治期の1899年に近くを流れる大肥川に架けられた「大肥橋」跡を見学。橋は2017年7月の九州豪雨によって流木などが押し寄せて被災し、その後、撤去された経緯について耳を傾けた。地元で長年親しまれた橋だったため、石材の一部を広場に移設。残った要石によって橋の名が読み取れることが紹介された。

一行は、広場から約200メートル離れた国道386号沿いのところに移動。JR久大線の線路にも近い谷間で、一部が土に埋もれた状態で残る別の石橋も見学した。その存在は歴史愛好家の間でも知られておらず、昨年5月に見つかったという。橋長部分は7メートルぐらいと推測されることなどが報告された。

講師の一人で、この石橋を見つけた日田考古学同好会会員の合原建国美（たくみ）さん（77）は「車で国道を通った時に目に入り、その後、同好会メンバーと石橋であることを確認した。詳細は分からないが、夜明地区に新道を造る時にできたものではないか」と、発見当時の様子などを説明。参加者は興味深く耳を傾けた。

その後、大肥川の支流にある「小月橋」を訪問。市内にあった別の古い橋が2020年に壊れたため、江戸末期の1849年に架けられた小月橋が、現存する市内最古の石橋になったとの説明がなされた。当時、年貢米を運ぶ目的で日田の豪商が施主となり、肥後の石工によって造られたという。今は近隣住民の生活道路として使用されている。

橋本さんは参加した受講生に「アーチ状に組まれた石を見ると、（技術が進んだ）明治期の石橋が、江戸期のものと比べてきっちり造られている。要石も明治期のものが大きい」と特徴を語った。