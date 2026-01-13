メディア環境が激変し、テレビ離れも進む。まさに難題山積の中の船出である。

NHKの次期会長に25日、副会長の井上樹彦（たつひこ）氏が就任する。稲葉延雄会長の任期満了に伴う人事だ。

放送法はNHKの設立目的を「公共の福祉」のためと定める。公共放送の役割を果たしつつ、健全経営への道筋をどう描くか、バランスの取れたかじ取りを求めたい。

井上氏は福岡県久留米市出身で政治部長や編成局長を歴任した。生え抜きのトップ誕生は18年ぶりとなる。

この間、会長職は大企業の経営経験者6人が3年ずつ務めた。不祥事が相次いだ反省から、外部人材による改革が望ましいとされてきた。

現場には戸惑いの声が絶えなかった。交代するたびに、経営や組織改革の方向が大きく見直されたからだ。

経営を取り巻く環境は厳しさを増している。根幹である受信料は減収が続く。2023年の1割引き下げも響き、同年度から赤字に転落した。未払いは深刻な課題だ。

若者をはじめとした「NHK離れ」の動きも一部にみられる。「受信料を払いたくない」とテレビを持たず、日常の情報収集は交流サイト（SNS）で間に合わせている。

新会長はこうした苦境に対応しつつ、良質な番組制作や各種事業を着実に続けていかなければならない。そこで現状と組織に精通した内部出身者が妥当と判断され、井上氏が選ばれたという。

そうであれば、NHKを知り抜いたトップとして思い切った改革を進めてほしい。

懸念もある。会長人事を決める経営委員会では、全会一致とならなかった。

注視されているのが政治との距離感だ。予算の国会承認が必要なため、政府や与党の圧力を受けやすい面がある。過去の報道では、政府や有力政治家への「忖度（そんたく）」が疑われる指摘を受けたこともある。

井上氏は政治記者歴が長く政界に多くの人脈を持つ。政治からの独立性について、記者会見で「そこだけはしっかり守りたい」と述べている。有言実行を信じたい。

高市早苗首相は放送行政を所管する総務相に在任中、政治的公平性を欠く放送を繰り返した局の「電波停止」の可能性に言及している。メディアは警戒が怠れない。

インターネット環境への対応も欠かせない。NHKは公共放送から「公共メディア」へと変身を進めている。ネット配信が昨年10月から、ラジオ、テレビと並ぶ必須業務に位置付けられた。

ただ、ネット事業を際限なく拡大すれば、民間メディアとの公平な競争がゆがめられかねない。

ネット事業でも公共の福祉に徹してほしい。ネット空間には虚偽や誤情報があふれている。災害報道の充実はもちろん、視聴者が真偽を判断する上で指標となるようなコンテンツが求められる。