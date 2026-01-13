新年らしい明るいワインレッドのネイルアートに「平戸海」の文字がくっきり。東京・有楽町にある長崎県平戸市のアンテナショップ「ひらど商館」の元店長、二階堂志津子さん（48）＝東京都中野区＝は、同市出身の幕内力士、平戸海関の大ファンだ。応援を通じて続く縁を大切に、「平戸と東京をつなぐ店を開きたい」と夢を膨らませている。

二階堂さんは2023年3月まで約2年半、店長を務めた際に知人から平戸海関を紹介された。人柄にほれ込み、さっそくコーナーを特設。関連グッズや掲載記事を展示したほか、店の公式交流サイト（SNS）に取組結果などを投稿した。関取の番付が上がるにつれ、平戸の知名度も高まることに喜びを覚えた。応援熱が高じて、しこ名のネイルアートが定番に。「平戸海関はシャイで、お酒が強くて歌が上手。共通のアーティストのファンでもあるんです」と魅力を語る。

20年に東京であったジビエ関連イベントを手伝い、平戸とつながりができた。アンテナショップ店長職を離れて別の仕事をする今も、平戸出身者の会合に顔を出し、平戸海関が所属する境川部屋とも交流を続ける。昨年11月の九州場所後に平戸市で開かれた激励会にも、遠路はるばる参加した。

初場所に臨み、「けがなく全力を出し切って最高の1年にしてほしい」と願う。東京で開かれる場所では、部屋の千秋楽パーティーへの参加を大勢の人に呼びかける。今場所もそのつもりで、「その時のネイルは、ゴールドかな」。

近い将来、都内に平戸産品を取りそろえた個人経営店を開く夢がある。「実現したら首都圏の平戸海ファンの集う場にしたい」と意気込む。（福田章）