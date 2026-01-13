日本の4県と韓国の4市道の視覚障害者と健常者がパラスポーツを通じて交流を深める大会が12日、佐賀市のSAGAパラスポーツセンターであった。1992年から続く知事会議で佐賀県が提案したことから初開催され、選手たちは言葉の壁を越え、互いの名前を呼び合いながらゴールボールの熱戦を繰り広げた。

参加したのは「日韓海峡沿岸県市道交流知事会議」を構成する佐賀、福岡、長崎、山口の各県と、韓国の釜山広域市、全羅南道、慶尚南道、済州特別自治道の計31人。2024年に嬉野市で知事会議があり、県が開催を呼びかけていた。

大会では日韓混合で4チームを編成。アイシェード（目隠し）をした選手たちは、音が鳴るボールを相手ゴールに向けて転がすように投げたり、音を頼りに体を使ってボールを防いだりして、得点を競った。

視覚障害のあるカンジフンさんは「全身を使ういい運動。日本語の合言葉もチームで考えて競技に臨んだ」と笑顔を浮かべ、「佐賀は静かできれいなまち。もう少し滞在したいくらい」と話した。有田町の平松克昌さんは「一番近い国と触れあうのはいいこと。今後も多様な交流ができればいいのでは」と語った。（田中早紀）