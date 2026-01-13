佐賀県は、農地維持が難しい中山間地域の農村と、ボランティアとして支援を希望する企業や団体、大学をつなげるマッチングサイトをインターネット上に開設した。地形の影響で生産条件が不利とされる中山間地域。支援を求める農村の人たちと手助けしたい企業などを募り、県が両者を仲介する。マッチングを受けるにはサイトへの登録が必要で、県は「中山間地域で奮闘する農家の応援につなげたい」と呼びかけている。

中山間地域は、平地の周辺部から山間地までの、平たんな耕地の少ない地域を指す。区画が小さくふぞろいなことや傾斜の影響で、一般的に作業効率が悪く、特に高齢の農家にとって負担が大きいとされる。ただ、県内では耕地面積、農業産出額の約3割を占めている上、適切に管理されれば洪水や土砂崩れを防ぐ機能もある。

県の担当者がこうした地域を訪問すると、現状の厳しさを訴える声がある一方、企業などには社会貢献として地域や農業に携わりたいという意向もあるという。両者が自力で相手方を見つけるのは難しいことから、サイト開設を決めた。

登録方法は農村側、支援する側ともに、サイトからエントリーシートを入手して基本情報や「生産物の販売支援」「新規作物の生産・製品化」など希望する活動内容を記入、メールやファクスで県に送る。県は内容を確認後にサイトで公開して、農村と企業などの間を取り持つ。企業などは原則として無償で活動する。

名称は「さが農業×企業・団体・大学マッチングサイト」。問い合わせは県農山村課＝0952（25）7115。（田中早紀）