経済的事情などで自力では暮らせない高齢者が入所する「養護老人ホーム」。佐賀市の「佐賀整肢学園・佐賀向陽園」施設長の古川政弘さん（62）は、自治体の措置を受けざるを得ない人たちの“よすがよるべ”としての誇りを持ち続け、昨年秋に藍綬褒章を受章した。天職として向き合うこの仕事。「断らない」をモットーに罪を犯した人も積極的に受け入れ、「特別なことはしていない。私たちの仕事は見守り続けること」と穏やかに話す。

偶然入った福祉の道だった。四年制大学進学の希望はかなわず短大を卒業したが、就職活動も失敗。契約社員として働き始めた同学園こども発達医療センターで転機が訪れた。

障害のある子どもの排せつ後、お尻を拭いてあげた瞬間が今も忘れられない。受験も就職もうまくいかなかった自分でも、体力を使えば人の役に立てる−。こう気づき、「ドロドロした気持ちがなくなったのが福祉への入り口だった」と振り返る。

同学園の本部や救護施設事務長などを経て、2010年から現職。入所者と信頼関係を築くためには「生活史を探ってどう関わるか、一人一人を見ることが大事」と解説する。多くは身寄りがなく、時間をかけて本人から聞くしかない。「職員には高いスキルが求められる」と打ち明ける。

よすがは「縁（よすが）」。身や心を寄せる先であり、「寄（よ）る辺（べ）」も身を寄せる場所や人、頼りとするものを指す。

施設は万引などの罪を犯した人も15年以降15人ほど受け入れた。入所者全体のうちごくわずかだが、彼らから多くのことを学んだ。当初は職員の不安を考えて断っていたが、詐欺の疑いがあった人を思い切って受け入れることにしたのがきっかけになった。

「心の中が見えない人」という印象で、女性に対して攻撃的な側面があったが、女性のきょうだいたちにいじめられていた過去があったと後に分かった。「結局、罪を犯した人もそうでない人も、その人のことをよく知らないと寄り添えない」と語る。

胸に深く刻まれたのは、入所前に傷害事件を起こした男性のケース。すぐに怒鳴るなどトラブルが続き、他の施設に移ってもらうことになった。移動中の車内、男性はぽつりと話した。「あんたたちは怖かったろ。実はね、おいも怖かったよ」

隙を見せられないと虚勢を張っていたのだろうか。怖がっていたからこそ、他人に攻撃的だったのか。真意は分からないまま、想像を巡らせた。この経験から「しぐさなどを含め、相手をより多面的な角度から見るようになった」という。

現在も、廊下で入所者とすれ違う時はあいさつを欠かさない。「『受章おめでとう』と声をかけてくれた人もいて、うれしい」。何げなく昔のことを聞かせてもらう瞬間が仕事の妙味だという。

養護老人ホームを巡っては、全国的に自治体による「措置控え」が指摘されている。「これまで体力を使って汗をかいてきたが、これからは知識と経験を生かし、行政の手の届かない人たちの役に立ちたい」と、新たな使命感を燃やしている。（田中早紀）