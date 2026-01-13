攻守で持ち味を最後まで貫いた神村学園が、悲願の選手権優勝旗を高々と掲げた。史上最多6万人を超えた観客の前で鹿島学園から3点を奪取し無失点。昨夏に制した全国総体と合わせて史上6校目、8度目の「夏冬2冠」の快挙も成した。

「国立競技場という最高の舞台でゴールを決められたことは自分にとって本当に財産」と感慨深げなのは、頂点へと続く道を明るく照らすゴールをたたきこんだ日高（3年）だ。今大会で大ブレークした“点取り屋”が前半19分に輝いた。

相手GKがはじいて跳ね返ってきた球に対し、ペナルティーエリアの外で素早く反応。左脚を振り抜きミドルシュートを突き刺し、準決勝に続く2戦連続の今大会7点目で得点王に輝いた。

同39分には堀ノ口（同）、後半追加タイムには途中出場の佐々木（同）がネットを揺らした。攻守両面で強度を保ち続けた今大会は5戦で18得点2失点と圧倒。有村監督は「選手がしっかりとプランを遂行してくれた」と手放しでたたえた。

過去に優勝候補に挙げられた選手権では守備などで苦戦し、2度のベスト4が最高だった。今季は「即時奪還」をチームコンセプトの一つに据えた。ボールを奪われても、すぐに取り返す動きは守備意識の高まりを促し、味方同士の声かけも徹底し結果につながった。

鹿児島県勢の頂点は、2度の優勝を誇る鹿児島実が最後に制した2004年度大会以来。「強い鹿児島を取り戻す」を胸に刻んで戦ってきた有村監督は「鹿児島の子どもたちが憧れを持ち、未来を描いてくれたら何よりもうれしい」と次代につなぐ栄冠を喜んだ。 （山田孝人）