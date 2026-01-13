ソフトバンクの柳町達外野手（28）が12日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレーニングを公開し、守備や打撃練習などで汗を流した。今年も激しい外野手争いが予想される中、スタメン定着に加えて打率3割と首位打者を目標に掲げた。

タイトルホルダーも再び競争にさらされる。小久保監督が唯一レギュラーを確約している近藤をはじめ、外野では柳田、周東も定位置を狙う。昨季初めて規定打席に到達し、3割8分4厘で最高出塁率に輝いた柳町も強力なメンバーに競り勝たないとならず「打撃でしっかり（結果を）残していかないとどうにもならない」と力を込めた。

見据えるのが自身初の打率3割と首位打者獲得だ。昨季はチームメートの牧原大に次ぐリーグ2位の2割9分2厘だったが、不調で打率を落とした時期があった。「早く切り替える能力が大事。自分を戻せるルーティンを見つけたい」と打率3割への糸口を探る。

出場機会を増やすため、両翼に加えて中堅や一塁への挑戦を首脳陣から勧められている。一塁のグラブも新たに発注したが「どこを守ろうが打てないと出られない。空いているポジションがあれば、ちょっと目をつぶってでも使ってもらえるようにしっかり結果を残したい」と意気込む。つかんだチャンスを1年で逃すわけにはいかない。（大橋昂平）