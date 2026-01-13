高市首相が来週23日に召集される予定の通常国会の冒頭に衆議院解散を検討していることをうけ、早くも選挙に向けた動きが始まっています。

■安倍元首相の慰霊碑へ

12日正午頃、高市首相の姿は羽田空港に。

“解散報道”が出るなか、取材に応じることはなく、13日に奈良県で行われる、韓国の李在明大統領との首脳会談に向け、出発しました。

今週は外交ウイーク。13日から2日間は李在明大統領。15日の木曜日から3日間は、イタリアのメローニ首相が訪日します。

藤枝望音記者・日本テレビ

「奈良市中心部では、13日から開かれる日韓首脳会談を前に早くも厳戒態勢が敷かれています」

首脳会談に備え、ものものしい雰囲気となっている奈良市内に、一足早く入った高市首相。

記者

「高市首相が奈良市内の自宅に入ります」

国のトップとなって84日目。地元に戻るのは初めてで、奈良県で銃撃され亡くなった安倍元首相の慰霊碑などを訪れていました。

奈良市内の土産店に向かうと、“サナエグッズ”が並び、クリアファイルを手に取っていたのは、奈良出身だという女性です。

奈良県出身

「めちゃくちゃ支持。（Q．解散するしないの話が出ているが？）高市さんなので多分いろいろ考えてしてると思う」

神奈川から来た人

「（解散は）絶対反対。国民のためと言いながら国民のためにならないんじゃないかなと」

■政権幹部「選択肢の1つ」

13日から重要な外交が控えるなか、急浮上した、衆議院を解散する案。

政権幹部を取材すると――

政権幹部

「（衆議院解散について）検討するのは自然なこと」

別の政権幹部

「選択肢の1つだ」

こう話していて、来週23日に召集予定の通常国会冒頭での解散が検討されています。

その場合、想定される衆院選の日程は、2つパターンがあり、1月27日公示・8日投開票。もしくは、2月3日公示・15日投開票です。

■選挙カーレンタル会社「寝耳に水」

最短で、あと2週間ほどしたら、始まるかもしれない選挙戦。

12日夜、愛知県名古屋市へ。解散報道で早速慌ただしくなっていたのは選挙カーのレンタル会社です。

選挙カーレンタル会社社長

「土曜日の午前中、ニュースで知ったけど、その午後から問い合わせがあって、3日間で7件ほど問い合わせがありました。急なので準備ができていない部分がある。対応をこれからしていかないといけない」

その対応というのが――

選挙カーレンタル会社社長

「こちらが音響類です。スピーカーとかアンプ、マイクこれをセットにして。（Q．たくさんありますね）スピーカーの数も2つだったり4つだったりするのでそこらへんもオーダーで」

音響の大きさや看板のデザインなどを発注者の希望にあわせて組み立てていくため時間がかかるといいます。

選挙カーレンタル会社社長

「（Q．こちらは車の上に乗る部分？）その通りですね。（Q．1台つくるのにどれくらい時間がかかる？）急いで2日間くらい。（これ以上増えると）オーダーにこたえられない部分も出てくると思う」

突然浮上した“1月解散案”については思わずホンネも――

選挙カーレンタル会社社長

「本当に寝耳に水という状況。早く日程決めてほしい。あとは我々はつくるだけなので、なんとかして間に合うようにつくるだけです」

■立憲・野田代表「大義なき解散」

野党も、動きだしています。

12日朝、都内のホテルでは、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が会談。野田代表が斉藤代表に呼びかける形で、およそ30分間行われました。

2人は「政治空白は許されず大義はない」との認識で一致したということです。その上で、選挙に向けた連携を強化していくことを確認しました。

立憲民主党・野田代表

「大義は感じない、大義なき解散だけれどもやるならばそれは受けて立つというところも確認をさせていただきました。選挙にあたっては、より高いレベルの連携をしていこうと、基本的な合意をすることができたということであります」

公明党・斉藤代表

「我々結集の軸になって、中道改革の軸になっていきたいと申し上げてきましたので、我々としては前向きに検討していきたいと」

12日夜、BS日テレの「深層NEWS」に出演した公明党の斉藤代表は――

公明党・斉藤代表

「予算の年度内成立が不可能になる選択をなぜされたのか、まず最初に浮かんできた疑問。大義なき解散。もし解散になればですね。何か急がなきゃいけない別の要素があるのかなとついつい疑ってしまう」

また、先月いわゆる「年収の壁」を178万円に引き上げることなど自民党と交わした合意文書の中で、来年度の予算案について「年度内の早期に成立させる」ことを確認した国民民主党の玉木代表は――

国民民主党・玉木代表

「物価高騰対策、国民の生活を第一に（来年度予算案の）年度内成立ということについても合意をしたので、年度内成立が難しくなるようなタイミングでの解散ということの報道には正直驚いております」

12日は、地元・香川で議員活動20周年を記念したイベントに出席。

国民民主党・玉木代表

「まだ選挙になるかどうかわからないけど、随分そういう雰囲気も漂ってきました。ただ私たちは、誰かと戦うのではなく、この国で長く続いてきた古い政治と戦っていきたい」

■維新・吉村代表「ステージ変わった」

一方、政権のパートナー、日本維新の会の吉村代表は、9日に高市首相と話した際のことを振り返り――

日本維新の会・吉村代表

「ステージが変わったと判断しました。解散については首相の専権（事項）ですから、首相が解散すると判断すれば我々はいつでも戦う準備を整えています。とりわけ連立政権、連立合意については国民の信を問うてないわけですから、しっかりと我々としても国民のみなさんに訴えていきたい」

自民党と維新の会は、去年10月に、連立政権を発足したばかり。その際、連立の絶対条件となっていた、「議員定数の削減」など、実現していない政策があるなか解散することについては――

日本維新の会・吉村代表

「賛否両論ある国家としての方向性として非常に重要なもの（政策）について国民の皆様に信を問うて、それが本当に進めようと言われるのかどうか、きちんとそこを踏まえたうえで進めたほうが逆に前に進む可能性もあると思っています」

■高市首相「暇がない」発言せず

吉村代表が、「ステージが変わった」とするなど、解散・総選挙の可能性で、高まる緊張感。

高市首相は解散について、これまで、幾度となく問われていて、首相就任直後には――

高市首相（去年10月）

「経済対策最優先で、取り組ませてください。今すぐに解散どうのこうのと言ってる暇はございません」

それから、2か月ほどたったあとも――

高市首相（去年12月）

「目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えておりますので、解散については考えている暇がございません」

経済対策が最優先だとして、早期の解散を否定。

しかし、先週問われた際には――

高市首相

「解散についてのお尋ねでございますが、国民の皆さまに高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくということが大切です。こうした目の前の課題に懸命に取り組んでいるところでございます」

それまで繰り返していた、「暇がない」という発言は、しませんでした。

■自民党幹部「戦うにも戦えない」

発足以降、7割超えをキープするなど、高い支持率となっている高市政権。ただ一方で、自民党の支持率は30％と、40ポイント以上の差が出ている状況です。

高市首相から、解散表明はあるのでしょうか。

ある首相側近は――

首相側近

「態度表明は外交日程が終わる土曜日以降になるのだろう」

首相自身も「相手の失礼にならぬよう首脳会談に没頭する」と、周辺に話しているということです。

ただ、トップからの、明確な指示がない状況に、自民党幹部からは、反発の声もあがっていて――

自民党幹部

「首相が指示をださないと準備もできなくてこれじゃ選挙を戦うにも戦えない」

高市首相、決断のタイミングは…。

（1月12日放送『news zero』より）