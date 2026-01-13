元プラス・マイナス岩橋、トヨタ“人気SUV”を“現金310万円一括”購入→納車「一生乗る！」 『クラウン』から乗り換え
2024年2月にお笑いコンビのプラス・マイナスを解散した岩橋良昌（47）が、13日までに自身のYouTubeチャンネル「岩橋ひとりチャンネル」を更新。新たな“愛車”を購入し、納車の様子を公開した。
【写真】ベース車もかっこいい！岩橋が購入したトヨタ『ランクル80』ノーマル車の内外装全部見せ
動画冒頭、岩橋は「運命の日。人生とは自分が意図せずとも、いろんなタイミングが重なり、ターニングポイントというかね、1つの時代が終わって次のゾーンに入る。自分の意思とは反してあるなと思います」と切り出し。これまで3年、5万4000キロ乗ってきたトヨタ『クラウン』を返し、東京から持ってきたスズキ『ソリオ』を下取りに出し、新しい車が納車されることを明かした。
2台との別れを惜しみながら、車の中を整理していく岩橋。『クラウン』については「正式名称は『クラウンクロスオーバー G アドバンスドレザーパッケージ』っていうで、一応最上グレードになっております」と説明。「めちゃくちゃええ車でした」と話し、今後の検討する人ためにと車の詳細を紹介。
また「東京の成城学園前のトヨタでね。『車新しいのにしたで！』って言うてホンダ『クロスロード』売ってね。家族がトヨタの前に来てね。この車の前で4人で写真撮って…。ほとんど家族乗ってない（泣）。ほとんど俺」と思い出の1台であることを明かした。
その後、クラウンを返却し、別の自動車販売店で岩橋は新しい“愛車”を公開。「一目ぼれ、すぐ買います！言うて」「めっちゃかっこいい！ヤバい！一生乗る！」と岩橋が購入したのは、平成7（1995）年式のトヨタ『ランドクルーザー（80）』。インチアップしたタイヤや内装に感動し、「マジで生きててよかった！」と連呼した。
その後、中の装備を説明してもらい、1つ1つに感動。そして事務所で書類の記入の際に現金310万円を一括で手渡し。そして、帰りに早速ドライブ。「かっこいい！めっちゃかっこいい音鳴ってる」「車高高っ！竹馬乗ってるみたい！」と大興奮。最後に「ランクル80シャドウ」と決めせりふで締めた。
