【再会〜Silent Truth〜 第1話】淳一（竹内涼真）らの運命変える殺人事件発生 切ないヒューマンラブミステリー開幕
【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜※初回は拡大SP）が、13日にスタートする。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
あの日、俺たち4人は罪を犯した。犯した罪を、未来につながることのないタイムカプセルに封印した――。かつて仲良し4人組だった飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）は、小学6年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有。その後、地元を離れた淳一は仲間たちと一度も会うことがないまま大人になり、いつしか23年の月日が経っていた。そんなある日、今や刑事となった淳一は故郷の三ツ葉警察署に異動。だが、依然として仲間と再会することはなく、至って平穏な街で職務に従事していた。
一方、淳一の初恋の相手でもある万季子は、圭介と結婚するも離婚。地元で美容室を営みながら、一人息子の正樹（三浦綺羅）を懸命に育てていた。ところが、名門中学への推薦入学が決まったばかりの正樹が、スーパーで万引き。しかも、直人の兄で、店長を務める佐久間秀之（小柳友）は万季子を呼び出し、警察への通報をちらつかせながら、多額の金銭を要求し…。
そんな中、事態は思わぬ方向へ進んでいく。あろうことか、秀之が何者かに射殺される事件が発生したのだ。淳一はすぐさま、三ツ葉署の署長・小杉房則（段田安則）が指揮する特別捜査本部に参加。県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始するのだが…。
