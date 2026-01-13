「老害」という言葉がある。本来は、年を取っているがゆえに権力と発言力を持つ60代以上の人間がその2つを濫用し、若手を抑圧する様を表し、蔑む言葉だった。が、今やその言葉が適用される年齢層が引き下げられ、「若手社員が40代の上司からウザいことを言われた」程度のことですら「老害認定」されているという。

そんな社会的風潮の中、昨年12月26日に「ABEMA Prime」（Abema TV）に出演した。私自身、2016年のABEMA開局以来出演している52歳の立派な老害だが、40代前半だった初期の頃はまだ「中堅の年上クラス」扱いだった。あれから約10年が経過した今、私は出演者の中ではかなり年上の部類に入るようになった。（取材・文＝中川淳一郎）

【写真】現在52歳の筆者が16年前に書いて大ヒットした『webはバカと暇人のもの』の中身

オレはこの人から老害扱いされたくない

これまで、様々な若手のコメンテーターやMCと接してきたが、28歳も年下のMCと共演することになったのはギョーテンした。2001年生まれの実業家・岸谷蘭丸さんである。場のさばき方も上手だし、ゲスト出演した国民民主党の玉木雄一郎代表からも「蘭丸はさ〜」などとさばけた口調で声をかけられる姿を見て「大した若者だ」と舌を巻いた。

老害認定の年齢は下がっているというが…

この日は2025年最後の放送ということもあり、終了後は出演者とスタッフで忘年会が開かれ、岸谷さんとは近くで飲むこととなった。レモンサワーをおいしそうに飲み、参加者と分け隔てなく会話を楽しむ様に、「24歳でこの度胸とコミュ力はたいしたものだ！」と感動すら覚え、メディア・言論界はこうした若者がリードしていくのがいいんだろうな、とも思った。

それと同時に「オレはこの人から老害扱いされたくない」ということも感じたのである。昔から感じていたのだが、敬語で喋り、「〇〇さん」と呼んでいた相手が自分より年下であることが判明すると突然タメ口になり、「〇〇君」と呼び始める男性のカッコ悪さである。これぞまさに老害である。この手の人々は、年齢に絶大なる重要性を見出し、「年齢が高いほど経験もあるし、エラい」という立場を徹底する。

しかし、岸谷さんと会った時、AIの活用をはじめ昨今のトレンドの扱いに関しては、やはりこうした優秀な若者の方が圧倒的に優れていることを心から痛感させられた。飲み会の時は「僕は被選挙権を持てる2032年の都知事選に出ます！」と言ったのだが、心から応援したくなった。

恐らく老害であれば「お前にはまだ早い」「人生経験が少ないのに都知事になるのはやめた方がいい」「そんな簡単に都知事になれるものではない。何しろ、東京都のGDPは多くの国を上回っているんだぞ」などと言いたくなるだろう。

若者から協力を得られない

しかし、私自身はまったくそのように思わなかった。自然と「オレは都知事選の選挙権ないですけど、勝ってください！」と言ったのである。

宴会の最終盤、番組スタッフが「それでは、今年の締めの挨拶をお願いしたいと思います！ 出演者の皆さんの年功序列で行きましょう！」と呼びかけた。そこでトップバッターとして挨拶をしたのが、1961年生まれで64歳のジャーナリスト・佐々木俊尚さん。その次が1973年生まれ・52歳の私。そして、大トリが2001年生まれ・24歳の岸谷蘭丸さんだったのだ。

岸谷さんはこれまで同様一切物怖じすることなく、30人はいたであろうこの忘年会のトリを飾るスピーチをし、無事この会は大団円を迎えたのだった。この手の挨拶は若手から最重鎮に向かってバトンが渡されるものだが、ABEMA Primeのスタッフによる「年功序列で！」という言葉により、64歳→52歳→24歳という流れになった。

それに対し佐々木さんは「ワシが大トリではないのか！」と腹を立てることもなく挨拶をし、私も「さぁ、最後は蘭丸さんにこの場をバシッと締めてもらいましょう！」と言い、岸谷さんに繋いだ。

老害認定というものは、寿命が延びている昨今、かなりキツいものがある。何しろ若者から協力を得られないのである。そうした意味で、若者に媚びる必要はないものの、「ワシの経験を尊重せぇ！」的態度は取ってはいけない。これからを生きる中高年は「年を重ねただけ」という理由で若者に対してエラソーにしてはならない、と深く感じ入ったのである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部