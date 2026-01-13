ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
主な米経済指標の発表はなし
【発言・ニュース】
＊米３年債入札結果
最高落札利回り 3.609％（WI：3.610％）
応札倍率 2.65倍（前回：2.64倍）
＊ベッセント財務長官
・トランプ大統領にパウエル議長の調査は混乱を生むと進言。
・トランプ大統領にＦＲＢの調査は市場に悪影響と伝えた。
＊ウォーレン上院議員
米民主党のウォーレン上院議員は、生活費の手頃さに関する演説を行った後、トランプ大統領から電話があり、「大統領が本気で取り組むなら、議会はクレジットカード金利の上限法案を可決できる」と伝えたと述べた。
＊ビルロワドガロー仏中銀総裁
・インフレとの戦いに勝利した。
・成功している金融政策を変更すべきではない。
・今年利上げできるとの見方は誤り。
・インフレ下方リスクに機敏に対応できる。
・パウエル議長に連帯と敬意を示す。
・フランスは２６年までに財政赤字をＧＤＰ比５％以内に削減すべき。
・赤字削減できなければフランスは「危険地帯」に陥る。
