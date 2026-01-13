【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.609％（WI：3.610％）

応札倍率 2.65倍（前回：2.64倍）



＊ベッセント財務長官

・トランプ大統領にパウエル議長の調査は混乱を生むと進言。

・トランプ大統領にＦＲＢの調査は市場に悪影響と伝えた。



＊ウォーレン上院議員

米民主党のウォーレン上院議員は、生活費の手頃さに関する演説を行った後、トランプ大統領から電話があり、「大統領が本気で取り組むなら、議会はクレジットカード金利の上限法案を可決できる」と伝えたと述べた。



＊ビルロワドガロー仏中銀総裁

・インフレとの戦いに勝利した。

・成功している金融政策を変更すべきではない。

・今年利上げできるとの見方は誤り。

・インフレ下方リスクに機敏に対応できる。

・パウエル議長に連帯と敬意を示す。

・フランスは２６年までに財政赤字をＧＤＰ比５％以内に削減すべき。

・赤字削減できなければフランスは「危険地帯」に陥る。

