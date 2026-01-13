マンション価格も金利も上昇し続ける

2025年11月に東京23区内で発売された新築マンションの平均価格は、不動産経済研究所によると、前年同月を14.1%上回る1億2,420万円で、7カ月続けて1億円の大台を超えた。しかも、この数字にして、最近にしては低いほうなのである。10月は前年同月を18.3%上回って1億5,313万円で、4月から9月の平均価格は1億3,309万円。これは前年の同時期より20.4%も上昇しており、年度の上半期としては3年連続の過去最高値更新となった。

【写真を見る】10〜20年後に「隠れ空き家」が爆増する都内エリア

このところ毎年十数%ずつ高くなっており、もはや手が出ないと悲鳴を上げている人が多いと聞く。そこに住宅ローン金利の上昇が重なったものだから、マイホームを持ちたいと願う人が頭を悩ませるのも無理はない。

いずれ無理せず買えるはず――

12月19日、日本銀行は周知のとおり、政策金利を0.25%引き上げて0.75%とした。政策金利が0.5%を超えるのは、1995年8月以来、30年ぶりとなった。長期金利の代表的指標とされる10年国債の利回りも、高市早苗政権の「責任ある積極財政」への懸念が市場で高まった影響で上昇局面にあったところに、日銀の利上げが重なったため、2%を超え、一時は2.1%をつけた。これは1999年2月以来、ほぼ27年ぶりの水準だった。

住宅ローンでは、利用者が多い変動金利は日銀の政策金利に連動して上昇するので、半年ほどのタイムラグを経て、今後上昇するだろう。また、固定金利は長期金利の動向に左右されるので、固定金利の代表ともいうべき「フラット35」も、2026年1月からは2%を超える水準になっている。

12月の政策金利引き上げに際しては、日銀には円安の進行を止めたいという思惑があったはずだが、現実には、円安は止まらなかった。このため2026年には、比較的早い時期に再度の利上げがあるかもしれない。仮に金利が0.75%だと、5,000万円を借りて35年で完済する場合、毎月の返済額は13万5,392円だが、金利が1.0%に上昇すると、返済額は5,750円増えて14万1,143円になる。1.25%になれば、返済額は1万円以上増える。

マンションの購入を考えている人の多くは、こうした金利上昇をネガティブに受け止めているだろう。23区内での購入を検討しているのであれば、なおさらである。だが、以下のように少し広い視点を持ったうえで、少し先まで見通して考えてみると、必ずしも悪い状況ではないことに気づくと思う。

物価高騰にくらべれば金利はかなり低い

第1に、現在の日本は大変なインフレに見舞われている、ということを考えてほしい。

このたび日銀は、12月18日と19日の金融政策決定会合で利上げを決めたが、その会合では、日本の政策金利が、物価上昇率を考慮した実質では「群を抜いて世界最低水準」だという声が、多くの政策委員から上ったという。実際、日本の消費者物価の上昇率はすでに3%に達しており、0.75%の政策金利が30年ぶりの高い水準だといったところで、実質金利はマイナス2%より低いことになる。

ちなみに現在、アメリカでは実質金利はプラスで、ユーロ圏ではほぼゼロ。日銀の利上げによって日本と米欧の金利差が小さくなれば、円安の進行が止まることも期待されるが、今回は止まらなかった。実質金利の差が日本と米欧では相変わらず開いていることが、その大きな原因であることは疑いない。

それはともかく、物価の上昇率より金利のそれがかなり低いのは、ローンの借り手にとっては、相変わらずかなり有利な状況である。つまり、住宅ローン金利も物価のひとつだと考えると、日々の買い物を直撃する物価高にくらべて、上げ幅がかなり抑えられていることになる。

2013年、安倍晋三総理（当時）の経済政策「アベノミクス」がはじまって以来、日銀は2%の安定的な物価上昇と、それを上回る賃上げを目標に据えてきた。いまのところ、賃上げが物価に追いついていないが、現在、企業に対する賃上げ圧力は高まっており、応じる企業も増えるとみられる。一定程度の賃上げが今後も持続するなら、また、高市総理が胸を張る「物価高対策」が進められるのであれば、実質金利がマイナスのうちは、住宅ローン金利が多少上がっても、あたふたする必要はないといえる。

低金利だからマンション価格は高騰した

次に、金利が低いからこそ投機の対象になりやすい、ということを考えてほしい。

国土交通省が11月25日に発表したデータでは、23区内の大規模新築マンションでは、購入して1年以内に売買された物件が1月から6月までで575件に達し、このペースは前年の約5倍だという。むろん大半は投機目的と思われる。

これにはさすがに不動産協会も、1つの物件あたりの購入戸数を制限したり、契約や投機の際の名義を厳格化したり、売買契約を結んでから引き渡しまでのあいだに売買するのを禁じたり、といった対応策を発表した。しかし、そもそもなぜ投機目的のマンション購入が多いのかといえば、低金利だからである。

マンション価格の高騰は、前述のアベノミクスからはじまった。日銀は国債を大量に買い入れ、市場にお金を供給し、金利を抑えて円安に誘導したわけだが、その結果、ゼロに近い金利でお金を借りて不動産投資する人が増えた。お金を持っていても金利がつかないのだから、不動産に投資して高い利回りを期待するのは、当然ともいえる。要は、お金をダブつかせても、企業の借り入れ需要は増えなかったので、金融機関は、不動産の開発業者や購入者への融資を増やした。

結果として生じたのは、高値で買ってくれる人がいるので、開発業者は強気の値づけをする、という悪循環だった。こうなると、新築マンション価格はどんどん上がり、投機の対象としてはうってつけだと認識されてしまう。低金利、それも実質的にはマイナスの金利で資金を調達して購入すれば、年に2ケタの価格上昇が見込める以上、投機目的でマンションを購入する人は減らないだろう。

したがって、マンション価格が下がることを期待するなら、金利は上昇することこそ望ましい。新築マンションの価格が上がり続けるのは、低金利が続いているからなのだ、と考えれば、金利の上昇を違う目で眺めることができる。

いずれ無理せず買えるはず

そして最後に、現在の激しい人口減少と、それが解消される見込みがないという状況を考えてほしい。いずれマンションは余り、投機の対象にはならなくなり、よほど大量の移民でも受け入れないかぎり、無理をしなくても購入できるようになるはずである。

朝日新聞の推計によると、2025年に日本で生まれた子どもの数は66万8,000人程度にとどまるという。24年には出生数（確定数）が68万6,173人と、統計がある1899年以降の最少記録を更新し、はじめて70万人を割った。こうして衝撃が走ったばかりだが、さらに2万人程度減ることになる。

出生数の減少ペースは想像を絶している。国立社会保障・人口問題研究所は20年の国勢調査にもとづき、将来の人口を推計している。そこでは、25年の出生数は74万9,000人と見込まれ、66万人台になるのは15年後の41年だとされていた。すなわち、少子化のペースは国の想定の何倍も速くなっており、25年の日本人の人口は、前年より91万2,161人も減った。

そんな状況下でマンションの新築を今後も続ければ、近い将来、都内においてもマンションはダブつくのは必至である。加えて、金利がある世界が当たり前になれば、投機の対象から外れ、一気に値崩れしかねない。だから気をつけるべきは、いま値上がりしているからといって急いで手を出さず、購入するにしても、将来の値崩れの可能性を想定してローンを組むなりすることだろう。

金利が上がると、テレビや新聞はすぐに住宅ローンへの影響を論じ、目先の金利負担が高まることだけを報じるが、そんな近視眼的な報道に左右されず、取り巻く状況のなかで金利がどんな意味を持っているか、考えてほしいと思う。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部