¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£²´§¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÍÂ¼´ÆÆÄ¡¢Å·¸«¾å¤²Ë´¤²¸»Õ¤Ë½éVÊû¤°¡¡¸À¤¤Â³¤±¤¿¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£³¡½£°¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡Ê£±£²Æü¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë
¡¡Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶Ëü£±£´£²¿Í¤ò½¸¤á¤Æ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°È¾¡¢£Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ£·ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò£³¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï£²£±Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î£²´§¤Ï»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¼¯¼Âº²¡É¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ñ¤Î²¸»Õ¤ËÍ¥¾¡¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤ÎÄ¾Á°¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£¡Ö¾¾ÂôÀèÀ¸¡¢Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¡£¼¯»ùÅç¼Â¤Î¸µ´ÆÆÄ¤Ç¡¢Â¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ë¤è¤ê£±£·Ç¯£¸·î¤Ë£·£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¡¦¾¾ÂôÎ´»Ê¤µ¤ó¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡º£¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¾¾Âô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¡££¹£·Ç¯¤Ë½÷»Ò¹»¤«¤éÃË½÷¶¦³Ø²½¤µ¤ì¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¡¢ÃæÅùÉô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼¯»ùÅç¼Â£Ï£Â¤ÎÃÝ¸µ¿¿¼ù»á¡Ê¸½Áí´ÆÆÄ¡Ë¡£¤½¤ÎÃÝ¸µ»á¤«¤é¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾¾Âô¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¡¢ÌÌ²ñ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ°÷ºÎÍÑ¤ÎÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¶µÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡´ü¤»¤º¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¸»Õ¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸·¤·¤¯¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤¹¤°¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ»þ´Ö¤òÃÖ¤¡¢¤è¤ê¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤ë¡£º£¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾¾Âô¤µ¤ó¤¬¼êËÜ¤À¡£
¡¡¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¡£¼¯¼Âº²¤ò¶»¤Ë¡¢ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¤¹¼¯»ùÅç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï²¸»Õ¤Î°ä±Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÑÀï¤¹¤ë¾¾Âô¤µ¤ó¤ÎÉ×¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¢¡ÍÂ¼¡¡·½°ìÏº¡Ê¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£±£¹£·£·Ç¯£¶·î£±£¹Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡££´£¸ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¼¯»ùÅç¼Â£³Ç¯»þ¤Î£¹£µÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¸å¤Ë¼¯Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë£Æ£×¤ÎÊ¿À¥ÃÒ¹Ô»á¤é¤ÈÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Ê¡²¬¶µÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£²Ç¯¤è¤ê¿ÀÂ¼³Ø±àÃæÅùÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±£´Ç¯¤«¤é¹âÅùÉô´ÆÆÄ¡£»ØÆ³²ÊÌÜ¤ÏÊÝ·òÂÎ°é¡£