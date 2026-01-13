「こたつで食べたいのはどれ？」＜回答数12,310票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第408回】
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「こたつで食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「こたつで食べたいのはどれ？」
・「こたつで食べたいのはどれ？」の結果は…
・1位 … みかん 60%
・2位 アイス 27%
・3位 おもち 6%
・4位 焼き芋 5%
※小数点以下四捨五入
12,310票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カボチャアイスクリーム
【材料】（2人分）
カボチャ 1/4個
砂糖 30g
卵黄 1個分
生クリーム 200ml
スライスアーモンド 適量
【下準備】
1、カボチャは種とワタを取り、皮をむいて2cm角に切る。耐熱皿にのせラップをして電子レンジで2分程加熱し、熱いうちにつぶす。
【作り方】
1、カボチャが温かいうちに、砂糖、卵黄を加えて混ぜ合わせ、なめらかになったら、生クリームを加え混ぜ合わせる。
2、バットに移して冷凍庫に入れ、何度かかき混ぜながら冷やしかためる。かたまったら冷やしておいた器に盛る。
スライスアーモンドを飾ると、より見た目もかわいく、美味しいです。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)