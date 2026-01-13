スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「こたつで食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「こたつで食べたいのはどれ？」

・「こたつで食べたいのはどれ？」の結果は…


・1位 … みかん 60%
・2位 アイス 27%
・3位 おもち 6%
・4位 焼き芋 5%

※小数点以下四捨五入

12,310票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

カボチャアイスクリーム


【材料】（2人分）

カボチャ 1/4個
砂糖 30g
卵黄 1個分
生クリーム 200ml
スライスアーモンド 適量

【下準備】

1、カボチャは種とワタを取り、皮をむいて2cm角に切る。耐熱皿にのせラップをして電子レンジで2分程加熱し、熱いうちにつぶす。



【作り方】

1、カボチャが温かいうちに、砂糖、卵黄を加えて混ぜ合わせ、なめらかになったら、生クリームを加え混ぜ合わせる。



2、バットに移して冷凍庫に入れ、何度かかき混ぜながら冷やしかためる。かたまったら冷やしておいた器に盛る。

スライスアーモンドを飾ると、より見た目もかわいく、美味しいです。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)