“細グラマー”な美貌に釘付け…韓国女子ゴルファーが密着ウェア姿を大胆公開

韓国の女子プロゴルファー、チェ・ナヨン2が“細グラマー”な美貌でファンを魅了している。

【写真】細身なのにグラマラス…韓国女子ゴルファーの美貌

チェ・ナヨン2は最近、インスタグラムを更新。2025年限りで韓国のゴルフブランド「volvik apparel」との契約が終了したことを明かし、「これまで可愛いウェアを支援してくださり、ありがとうございました」として複数枚の写真を投稿した。

（写真＝チェ・ナヨン2のInstagram）

公開された写真には、同ブランドのさまざまなウェアを着用したチェ・ナヨン2が写っている。芝生が広がるコースを背景に、自然体の笑顔を見せる姿が印象的だ。

体のラインに密着したトップスでは、細身ながらもメリハリのあるスタイルを際立たせ、ミニスカートからはすらりと伸びる美脚ものぞかせている。競技中とは異なる柔らかな雰囲気と、モデルのような佇まいがファンの目を引いた。

チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの29歳。2013年にKLPGAに入会し、主にドリームツアー2部でプレーしてきた。ドリームツアーでは通算68大会に出場し、獲得賞金は約1311万ウォン、日本円でおよそ141万円となっている。なお日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨンとは別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の選手がいる場合、入会順に名前の後ろへ数字を付けて区別するため、本選手は「チェ・ナヨン2」と表記されている。