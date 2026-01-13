「監督が間違っていた」なぜ控えなのか…決勝弾の日本代表MF、不可解な起用法に地元メディアが苦言「先発わずか７試合は奇妙だ」
田中碧が所属するリーズは、現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、２部のダービーとアウェーで対戦。３−１で快勝を飾った。
この試合に、スタメン出場した田中は攻守にハイパフォーマンスを披露。得点には繋がらなかったものの、前半のPK獲得に関与すれば、１−１で迎えた59分には、味方のシュートをGKが弾いたところに詰めて、決勝点となるゴールを奪ってみせた。
ここ約１か月で３点目となるゴールを決めた日本代表MFは、しかしここまでプレミアリーグでは先発が７試合しかない。２部優勝に貢献した昨シーズンは絶対的な主力だったにもかかわらず、今季は序列が低下し、バックアッパーに降格したのだ。
そんなダニエル・ファルケ監督の起用法に苦言を呈したのが、地元メディア『MOTLeedsNews』だ。ダービー戦で、27歳の日本人にチーム最高評価の９点をつけたうえで、「田中はダニエル・ファルケが間違っていたと証明した」と主張している。
「田中はプレミアリーグでわずか７試合しか先発出場していないが、彼の実力を考えれば奇妙なことだ。印象を残すためのチャンスが与えられるたびに、彼はまさにそれをやってのけた。リーズが全体的に精彩を欠いたパフォーマンスを見せたにもかかわらず、ダービー戦でもそれは変わらなかった」
同メディアは、「PKにつながったのは、彼の完璧なスルーパスであり、それは彼の前に出るプレースタイルを示す数多くの例のうちの一つに過ぎない。田中は得点も挙げ、ファルケ監督に自分が出場する必要があると示すには十分すぎるほどの活躍を見せた」と続けた。
こうした指摘は少なくないが、ドイツ指揮官の起用法に変化は起こるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FWばりの得点嗅覚！田中碧の決勝ゴール
