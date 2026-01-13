日本テレビは13日に「踊る！さんま御殿!!」（火曜後8・00）を放送する。今年厄年で不安を抱える有名人たちが出演する。

本厄が3人いる「KEY TO LIT」から岩崎大昇、パリ五輪スケートボード金メダリストで今年前厄の吉沢恋、ダンス世界大会8年連続優勝を達成し、今年大厄の「DA PUMP」KENZOらが登場する。

オープニングでは、今年前厄の「純烈」後上翔太が昨年、元「AKB48」横山由依と結婚し、純烈全員が既婚者になったことで、さんまから「ファンの人たちはロスにならないの？」と聞かれ、“経験談を踏まえた”温かい内容のファンレターが届くと明かす。

トークテーマ「新年早々心配していること」では、アニメ主題歌「残酷な天使のテーゼ」などで知られる高橋洋子が、前厄の昨年、ライブでトラブル続きだったため、本厄を迎え「もう怖くて！」と戦々恐々。そこで、さんまが「AKB48」島崎遥香に「そういうことあった？」と尋ねると、島崎からまさかの一言が飛び出しスタジオ中が大爆笑。高橋、後上、KENZOらミュージシャンたちは立ち上がって慌てふためいてしまう。

また、島崎が最近体験した「“恐怖”の人生初プロポーズ」エピソードにはスタジオ中が騒然。島崎が名前も知らない男性から突然受けたプロポーズの内容とは…。

太田は「爆笑問題」相方の田中裕二を「疫病神」だと怒り心頭。昨年、コンビ揃って大河ドラマに出演したことが話題になったが、実は、そもそも出演することになったのは主演・横浜流星と太田のやりとりがきっかけだったと太田は説明。田中は太田の出演に便乗したうえ、撮影現場で調子のいい行動をとったことに太田の怒りが収まらない。

そのほか、田中が「妻（山口もえ）や娘から怒られる」という食事の仕方や、後上が「まったく覚えていない」という寝た後の無意識行動、千葉出身のギャル・れつが自身にとっての疫病神に体を張って対抗した武勇伝なども。さらに、あのゲストからサプライズでまさかの結婚発表が。突然の報告にさんまも驚きを隠せず…。番組内での報告に注目だ。

【ゲスト】岩崎大昇(KEY TO LIT)、KENZO(DA PUMP)、後上翔太(純烈)、島崎遥香、高橋洋子、爆笑問題、前野朋哉、村上(マヂカルラブリー)、餅田コシヒカリ、吉沢恋、吉住、れつ(50音順)