¡¡£±£²Æü¤ÎÃæ»³£¹£Ò¤Ç¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê£µ£¹¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥«¥é¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¤Çº£Ç¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¼«¿È¤Î»ý¤Ä£Ê£Ò£ÁºÇÇ¯Ä¹¾¡ÍøµÏ¿¤ò£µ£¹ºÐ£µ¥«·î£±£´Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£ºÇ¸åÊý¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¿Ê½Ð³«»Ï¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¹ë²÷¤ËÂ¾ÇÏ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡£··î£³£°Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÆÃÊÌÀï¤Ç¤âÊ¿¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¡£²¶¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ±¹¼Ë¤ÎÊý¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£±¹¼Ë¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£