「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

ドイツの若武者が波乱を演出した。９番人気のサンダーストラックが鮮やかに差し切って重賞初Ｖ。初の短期免許で来日中のハマーハンセンも、ＪＲＡ重賞初勝利を飾った。２着には４番人気のサウンドムーブ、３着には３番人気のアルトラムスが入り、３連単は１４万２０４０円の高配当となった。１番人気のモノポリオは５着だった。

これがハマーハンセンだ。ドイツの若武者が華麗な手綱さばきで、９番人気のサンダーストラックを重賞初Ｖへエスコート。自身も２度目の重賞騎乗で初勝利をつかみ、「アリガトウゴザイマス」と片言の日本語で喜びを表現。「初めて重賞を勝ててうれしいです。関係者の皆さまに感謝です。大きなレースの日で緊張していましたし、落ち着いて見えるかも知れませんが、心の中はうれしい気持ちでいっぱいです」と頬を緩めた。

ゲートで少し立ち遅れたが、二の脚を使ってすぐにポジションを確保。５番手の内で脚をため、最後の直線に入ってゴーサインを出すと一気に先頭へ。猛追する２着馬を首差で退けた。「道中は行きたがるところや、集中力を欠くところがありましたが、追いだしてからはいい脚でした。能力の高い馬です」と初コンビを組んだ相棒を称賛。「体は仕上がっていますし、どう育っていくのか楽しみです」と今後の成長に期待を膨らませた。

昨年、ドイツで２位に３０勝差の８６勝でリーディングを獲得。初の短期免許で４日からＪＲＡで騎乗を開始した。１０日に昨夏のＷＡＳＪ以来となる勝利を挙げた時に「重賞でもいいパフォーマンスを出したい」と意気込んでいたが、その２日後にしっかりと日本のファンに実力を見せつけた。

春のＧ１戦線に名乗りを上げたサンダーストラック。そして快進撃を予感させる騎乗を見せたハマーハンセン。人馬の今後に目が離せない。