「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）

２歳１１月に行われる百日草特別は、過去に２１年にエフフォーリア、２３年にアーバンシックなど多くの活躍馬を送り出してきた出世レース。その勝ち馬アッカンが、満を持して重賞初挑戦に臨む。

のちにホープフルＳで２着に好走するフォルテアンジェロなどを下しての前走Ｖ。奥村武師は「５頭立ての独特な展開でしたからね」と慎重な姿勢を見せつつも、「そのなかでも展開に惑わされず、ジョッキーがうまく立ち回ってくれました」と２連勝を評価する。

父は１６年エクリプスＳを制し、１８年ドバイシーマＣではレイデオロなど日本勢を完封したホークビルだ。「乗り手の指示に素直で、未勝利を勝った時も馬込みを割って伸びたように肝の据わった馬です」と指揮官。アッカンのレースセンスと精神力の強さは、まさに父譲りだろう。

「気持ちの強さ、センスの良さ、操縦性の高さ。それらを持ち合わせているし、カイバ食いの心配もなく、やりたい調教をできている」と中間の調整も順調。舞台は初の中山となるが、「札幌でコーナー４つのコースも経験し、東京で坂も経験している」とコース変わりに不安はない。

デビューからここまで４戦２勝、２着２回と底を見せない。「本場の重賞でどこまでやれるか。将来も楽しめる内容の競馬をできれば」とトレーナー。馬名通りの“圧巻”の走りで、クラシック戦線に乗り込む。