「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

無念の除外で有馬記念への出走を果たせなかったライラックがスライド参戦する。思い通りに予定は進まなかったが、ここまで調整は至って順調。昨年のエリザベス女王杯３着以来の一戦に、紅一点で臨む。

年末のグランプリに出走できなかった無念を、年明けの京都で晴らしてみせる。７歳牝馬のライラックが、２２年フェアリーＳ以来となる重賞制覇を目指して西下する。

陣営が出走を願った有馬記念のファン投票は１１番目。優先出走権が与えられるファン投票上位１０頭に入れなかった。その後は登録していた有力馬の回避が相次いだが、結局、出走馬決定賞金順でも次点どまり。ゲートインはかなわなかった。

出走枠に入ることがほぼ絶望的になった有馬記念の週中、担当の三尾助手は「出られることになった馬たちが、みんな無事にゲートインを迎えてほしい」と次なる目標に気持ちを切り替えていた。

それでも、調整過程はいたって順調。８日の１週前追い切りは横山琉（レースは藤岡佑）を背に美浦Ｗでスワローシチー（４歳１勝クラス）との併せ馬。馬なりながら迫力満点の動きでパートナーに３馬身半差の先着を決めて、絶好調ぶりをアピールした。

見届けた相沢師は「（年末から）緩めていないから問題ない」と仕上がりに自信をのぞかせた。今回と同じ京都の外回りで行われるエリザベス女王杯は、２３年から３年連続で出走（２２年は阪神開催）して４、６、３着と凡走は一度もない。トレーナーは「京都は得意だからね。すっきり勝たせてやりたい」ときっぱり。自慢の末脚でＶをつかみ取る。