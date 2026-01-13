【日経新春杯】ゲルチュタール データ班が昨年の菊花賞４着好走から推奨
「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）
２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。データ班も昨年の菊花賞で４着と好走したゲルチュタールを推奨馬に挙げた。
▼傾向（過去１０年）
▼人気
１番人気〈４・２・０・４〉
２番人気〈３・１・０・６〉
３番人気〈１・１・２・６〉
４番人気〈１・２・４・３〉
５番人気〈０・２・０・８〉
▼ステップ
２勝クラス〈０・１・１・２〉
準ＯＰ 〈３・３・３・１０〉
ＯＰ競走 〈０・１・１・１６〉
Ｇ３ 〈１・１・１・３５〉
Ｇ２ 〈２・１・２・２４〉
Ｇ１ 〈４・３・２・２７〉
勝ち馬７頭が芝２４００メートル以上戦から参戦。同９頭が前年の１０月以降に一度は出走していた。
▼前走内容
勝ち馬９頭が８着以内かつ、負けても０秒７差以内。同８頭が４番人気以内だった。
▼性齢
４歳馬〈５・５・２・２１〉
５歳馬〈３・２・５・２１〉
６歳馬〈２・３・３・３４〉
７歳以上〈０・０・０・３８〉
４歳馬が勝ち鞍、勝率ともにリード。牝馬は〈０・１・０・１０〉と勝ち星なし。
▼所属
栗 東〈８・１０・７・８８〉
美 浦〈２・０・３・２６〉
勝率に大きな差はないものの、数では栗東所属馬が圧倒している。
▼決め手
勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以降で通過していた。
▼注目馬 全項目クリアはゼロ。減点１はゲルチュタール、ヤマニンブークリエ、コーチェラバレーの３頭だが、過去１０年で前走２桁着順から巻き返した馬、前走２勝クラスから勝った馬はいずれもいないため、ゲルチュタールを推奨する。（記録室）