「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。データ班も昨年の菊花賞で４着と好走したゲルチュタールを推奨馬に挙げた。

◇ ◇

▼傾向（過去１０年）

▼人気

１番人気〈４・２・０・４〉

２番人気〈３・１・０・６〉

３番人気〈１・１・２・６〉

４番人気〈１・２・４・３〉

５番人気〈０・２・０・８〉

▼ステップ

２勝クラス〈０・１・１・２〉

準ＯＰ 〈３・３・３・１０〉

ＯＰ競走 〈０・１・１・１６〉

Ｇ３ 〈１・１・１・３５〉

Ｇ２ 〈２・１・２・２４〉

Ｇ１ 〈４・３・２・２７〉

勝ち馬７頭が芝２４００メートル以上戦から参戦。同９頭が前年の１０月以降に一度は出走していた。

▼前走内容

勝ち馬９頭が８着以内かつ、負けても０秒７差以内。同８頭が４番人気以内だった。

▼性齢

４歳馬〈５・５・２・２１〉

５歳馬〈３・２・５・２１〉

６歳馬〈２・３・３・３４〉

７歳以上〈０・０・０・３８〉

４歳馬が勝ち鞍、勝率ともにリード。牝馬は〈０・１・０・１０〉と勝ち星なし。

▼所属

栗 東〈８・１０・７・８８〉

美 浦〈２・０・３・２６〉

勝率に大きな差はないものの、数では栗東所属馬が圧倒している。

▼決め手

勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以降で通過していた。

▼注目馬 全項目クリアはゼロ。減点１はゲルチュタール、ヤマニンブークリエ、コーチェラバレーの３頭だが、過去１０年で前走２桁着順から巻き返した馬、前走２勝クラスから勝った馬はいずれもいないため、ゲルチュタールを推奨する。（記録室）