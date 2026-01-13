　データ班が推奨するゲルチュタール

　「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

　２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。データ班も昨年の菊花賞で４着と好走したゲルチュタールを推奨馬に挙げた。

　▼傾向（過去１０年）

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈４・２・０・４〉

　２番人気〈３・１・０・６〉

　３番人気〈１・１・２・６〉

　４番人気〈１・２・４・３〉

　５番人気〈０・２・０・８〉

　▼ステップ　　　　　

　２勝クラス〈０・１・１・２〉

　　準ＯＰ　〈３・３・３・１０〉

　ＯＰ競走　〈０・１・１・１６〉

　　Ｇ３　　〈１・１・１・３５〉

　　Ｇ２　　〈２・１・２・２４〉

　　Ｇ１　　〈４・３・２・２７〉

　勝ち馬７頭が芝２４００メートル以上戦から参戦。同９頭が前年の１０月以降に一度は出走していた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭が８着以内かつ、負けても０秒７差以内。同８頭が４番人気以内だった。

　▼性齢　　　　　　　

　　４歳馬〈５・５・２・２１〉

　　５歳馬〈３・２・５・２１〉

　　６歳馬〈２・３・３・３４〉

　７歳以上〈０・０・０・３８〉

　４歳馬が勝ち鞍、勝率ともにリード。牝馬は〈０・１・０・１０〉と勝ち星なし。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈８・１０・７・８８〉

　　美　浦〈２・０・３・２６〉

　勝率に大きな差はないものの、数では栗東所属馬が圧倒している。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以降で通過していた。

　▼注目馬　全項目クリアはゼロ。減点１はゲルチュタール、ヤマニンブークリエ、コーチェラバレーの３頭だが、過去１０年で前走２桁着順から巻き返した馬、前走２勝クラスから勝った馬はいずれもいないため、ゲルチュタールを推奨する。（記録室）