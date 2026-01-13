【中村晃の“新”かぼす論】中村晃です。今年もこのコラムで私の思いなどを伝えられたらと考えています。よろしくお願いします。

現在は昨年11月に受けた腰の手術からのリハビリを行っています。ヘルニアの症状のレベルが高かったこともあり、術後も右足にしびれが出ていました。現在は軽減してきていて、昨年末から始めたティーバッティングの強度も上がってきています。焦ることなくしっかりと体をつくっていきたいと思います。

タマスタ筑後では新人選手の合同自主トレが行われています。自分も当時は毎日、独特の緊張感がある中で練習していたことを思い出します。体力面よりも気疲れが大きかったですかね。先輩たちの体は大きく、練習している姿を見て「凄いな」と刺激を受けていました。

まだ1軍の試合に出ていなかった長谷川さん（現1軍打撃コーチ）が自主トレをやっているのを見て、こんな凄い選手もいるのかと驚かされたことも覚えています。自分で言うのもなんですが、ギラギラしていたとは思います。この強いチームで絶対にレギュラーを獲ってやろうという気持ちは常に抱いていました。プロ野球選手になって長く活躍することが自分にとっての夢だったので。

今年で19年目になります。振り返れば長くできているなと思います。ここからは一年一年です。常に新しい選手も入ってくる。体力、技術が通用しなくなれば辞める決断もしないといけない年齢になっています。その中で一年でも長くプレーできるように頑張って戦っていきたいと思っています。

若い時は自分のためにプレーしていましたが、今は心境も変わってきています。家族や応援してくれるファンの人のためにもという思いがありますし、自分にとって大きな力になっていると感じています。昨季も「家族も頑張っている」ということが一番の励みになりました。

新年の抱負は「健康」にしました。昨季は最後の日本シリーズに出ることができませんでした。現状はリハビリの過程で、正直まだどういうシーズンになるかは想像できていませんが、元気に一年間通してプレーできたらと思っています。 （福岡ソフトバンクホークス外野手）