香港取材から約１カ月がたった。平均睡眠時間は約４時間。朝の調教取材から原稿、日本の予想にコラムなど…。慌ただしく毎日が過ぎ、充実した６泊７日だった。

カーインライジング、ヴォイッジバブル、ロマンチックウォリアーなど香港馬の強さにも驚かされたが、最も衝撃を受けたのが『２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ』（以下ＩＪＣ）だ。

「ジョッキーのラインアップがすごい。合わせると、Ｇ１をいくつ勝ってますか？１２人いるけど、世界ランキングのベスト１５ぐらい（笑）」。日本から参戦したＣ・ルメールがこう言って驚くほど。参加ジョッキーはＭ・バルザローナ、Ｚ・パートン、Ｒ・キング、Ｊ・モレイラ、Ｒ・ムーア、Ｈ・ドイル、Ｗ・ビュイック、Ｊ・マクドナルド、Ｕ・リスポリ、Ｃ・ホー、Ｈ・ボウマン。国を背負った彼らは誇らしげだった。

昨年の８月２３、２４日に開催したＪＲＡの『ワールドオールスタージョッキーズ』（以下ＷＡＳＪ）はどうだったか。６人の外国招待騎手に、前述した騎手は一人も含まれていない。Ｔ・ハマーハンセンがドイツ、Ｆ・ゴンザレスがアルゼンチンと、それぞれ騎乗国リーディングとはいえ“ビッグネーム”とは言えない。札幌で開催されるようになった１５年以降は似た状況が続いている。

１９８７〜２０１４年まで、１１月下旬〜１２月上旬に開催されていたのが『ワールドスーパージョッキーズシリーズ』。フランスで５年連続リーディングのＣ・アスムッセン、アメリカ競馬殿堂入りのシューメーカーやゲイリー・スティーヴンスに、Ｏ・ペリエなど、当時は日本で通常では見ることのできない“スーパージョッキー”たちが腕を競った。

香港の『ＩＪＣ』に格の違いを見せつけられた、というのが正直な気持ち。最終レースの発走は現地時間２２時１０分にもかかわらず、招待騎手をひと目見ようと多くのファンが集まり、熱狂した。競い合うつもりはなくとも、その熱気はＷＡＳＪをはるかにしのぐ。シーズン中のため、欧州のトップジョッキーが来日できない札幌の開催は限界に感じ、大イベントとして盛り返すには以前の冬開催に戻すしか方法はないだろう。

また、この日は『騎師王 Ｊｏｃｋｅｙ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ』と呼ばれる馬券が発売。ＩＪＣの優勝騎手を当てるもので、最終オッズではなく、ヨーロッパのブックメーカーの方式と同じ固定オッズ方式（Ｆｉｘｅｄ Ｏｄｄｓ Ｂｅｔｔｉｎｇ）で、購入時オッズで払い戻される仕組みだ。

スポーツ紙のある記者はオッズ９倍のＲ・ムーアの『騎師王馬券』を握り締めてファイナルラウンドを応援。２００香港ドル（約４０００円）が１８００香港ドルに化け、約３万６０００円をゲットして大喜びしていた。固定オッズ方式は無理でも、この馬券はＷＡＳＪでも採用してもらいたい。２日に渡るシリーズでもネット発売に限定すれば問題ないだろう。券種も自由な発想と遊び心が必要。そんなことを感じたイベントだった。（デイリースポーツ・井上達也）