¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÎÓ²¼»íÈþ¡¡£Ç£È£Ã½÷»Ò²¦¼Ô¡¦´äÃ«ËãÍ¥¤ËÉü½²¤Î±ê¡ÖÉé¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÁ°¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£Ç£È£Ã½÷»Ò²¦¼Ô¡¦´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³£²¡Ë¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç´äÃ«¤¬ºÌ±©¾¢¤òÇË¤ê¡¢Æ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£»î¹ç¸å¡¢»íÈþ¤¬´äÃ«¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±²¦ºÂ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¾µÂú¤Ê¤·¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢£²£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´äÃ«¤Î£±£µ¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄê¡££±£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¸½¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¤ÈÁÈ¤ß¡¢´äÃ«¡õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£»íÈþ¤Ï´äÃ«¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆºÆ¤ÓÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò²¦ºÂÀï¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢²¦¼Ô¤Ë½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¼õÂú¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»íÈþ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï½éÂå¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÌ±©¾¢¤¬»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¡£ÂçÅÄ¶è¤Ç¥×¥í¥ì¥¹³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë£Ç£È£Ã½÷»Ò¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤ò»ä¤¬¼è¤Ã¤Æ¡¢£Ç£È£Ã¤È¤¤¤¦¥Ù¥ë¥È¤Ë»ä¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´äÃ«¤È¤Ïºò²Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¤Ç£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¡£ºÇ¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂÀï¡£Åö»þÆ±²¦¼Ô¤Î´äÃ«¤ËÄ©Àï¤·¤¿»íÈþ¤¬ÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¼è¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»íÈþ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Þ¤êµã¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¥ê¥ó¥°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡Ä¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¯¤Æ¡¢´äÃ«¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»þ¤ËÂÐ³Ñ¤Ë¸½¤ì¤ëÂ¸ºß¡£Éé¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ÎÀçÂæ¤Î»þ¡Ê¡á£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤¬´äÃ«¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î°ïºà¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£