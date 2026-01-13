全国には、芸能人やアスリートの実家が経営する宿がたくさんある。それらは旅館・ホテル・民泊（民宿・ゲストハウス）に大別できるが、特に知られた存在なのが女優・柴田理恵の母の生家である富山県富山市の宮田旅館だ。「おわら風の盆」で知られる八尾町（やつおまち）にある。

「旅館としての創業は1871（明治4）年です。そもそも200年以上前に蝋燭問屋として始まり、やがて生糸問屋になり、一帯に集まる商人を泊めるようになったようです」

と語るのは4代目当主の宮田整さん。柴田とは、はとこの間柄だ。柴田は、明治大学に入ってからもサークルの仲間を連れ、9月初めの「風の盆」がおこなわれる繁忙期などに宿を手伝っていたという。

「スタッフは私と家内の芳子だけの小さな宿ですが、富山名産の昆布を使った朝食は、たいへんご好評をいただいています」

「風の盆」開催期間は予約でいっぱいだが、コロナ禍以降は抽選枠を設け、常連以外も泊まれるようになったとか。

竹内まりやの実家である、島根県出雲市の竹野屋旅館の創業も1877（明治10）年と古い。一時は経営困難に陥り、竹内も資金を提供し再建に成功。事あるごとに様子を見に行っているとか。お隣の松江市の保性館は長谷川博己の父の実家。300年以上前に創業し、皇族専用の宿泊棟として建てられた「幽泉亭」は、国登録有形文化財だ。

ホテル勢では、女優の鶴田真由のホテルニューツルタ。元は1918（大正7）年創業の旅館だった。現在のオーナーは、鶴田の従兄に当たる。

ホテルと旅館双方の魅力をあわせ持つのが、スノーボードアルペン選手の竹内智香の実家の「湯元 湧駒（ゆこまん）荘」（北海道上川郡東川町）だ。大雪山系の中核を成す旭岳の麓に位置し、四季を通じて客を集めている。代表で、竹内の兄の崇氏が語る。

「日本で最初に雪が積もるクロスカントリーコースが近くにあり、シーズン初めには学生や社会人チームの合宿所として、ほぼ予約で埋まってしまいます。しかし、なんといっても旭岳登山で夏場に訪れる方が多いですね。

幸いにして、今年はヒグマの被害は出ていません。十分に警戒しつつ豊かな大自然を満喫し、当館自慢の五源泉100％かけ流しのお湯で寛いでいただけたら」

と、これだけ魅力的な実家宿だから、芸能人本人が息抜きで訪れることもよくあるらしい。もし出会えたら、 “話のネタ” 、いや一生の思い出になるだろう。

【宮田旅館】

富山県富山市八尾町西町2267

【湯元 湧駒荘】

北海道上川郡東川町勇駒別旭岳温泉

取材／文・鈴木隆祐