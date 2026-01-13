1.ひとり時間を優先したい

猫の時間は「自分軸」で流れています。それは、猫は基本的に単独行動を好む性質があり、誰かの都合に合わせて反応する必要性を感じていないからです。

したがって、お気に入りの場所に座っているときや、くつろいでいるときなどは、「今は干渉されたくない」状態。飼い主さんの目には無視されたように映っても、敵意や不機嫌があるわけではありません。単にひとりの時間を優先しているだけです。

飼い主さんの声に必ず応えなければならないという発想が猫にはないので、猫のペースを尊重しましょう。ひとりの時間が確保されることで、結果的に安心感が高まり、自分から近づいてくるようになりますよ。

2.眠い・休憩したい

猫は1日のうち12～16時間を睡眠や浅いうたた寝に費やす動物で、子猫や高齢猫だと20時間近く眠ることも珍しくありません。これは怠けているのではなく、狩りをする動物としてエネルギーを温存するための本能的な行動です。

イエネコとして人間と一緒に暮らすようになっても、睡眠を優先する本能は変わりません。したがって、飼い主さんが声をかけても、眠りを優先するのは自然なことです。

そんなときは起こそうとしたり、反応を引き出そうとしたりせず、静かに見守るのが正解です。安心して休める環境が保たれることで、猫は飼い主の存在を「安全なもの」として認識し続けます。

3.別のものに意識が向いている

猫は五感が鋭く、周囲の小さな変化にも敏感に反応する動物です。わずかな音や匂い、窓の外を通る人や鳥の動きなど、人が気づかない刺激にも強く意識を向けます。そのため、飼い主が声をかけたタイミングで、たまたま別の対象に集中していると、反応が返ってこないことがあります。

この場合、飼い主を無視しているというよりも、「今は気になるものが優先」という心理です。猫にとっては自然な行動であり、気分や感情とは直結していません。

この場合は注意を引こうとして何度も呼んだり、体に触れたりする必要はありません。猫の集中が途切れれば、自然とこちらに意識が戻ることも多いため、しばらく様子を見るのが適切でしょう。

4.体調が不安定

猫が普段より元気がなく、呼びかけへの反応も鈍い場合は、体調が万全でない可能性も考えられます。猫は不調を外に出しにくい動物で、つらさを感じていても静かにやり過ごそうとする傾向があります。その結果、「無視されている」と感じる行動として現れることがあります。

特に、動きが少ない、寝ている時間が極端に増えた、表情に覇気がない、毛に艶がないなどの変化が見られる場合は注意が必要です。

このケースの場合は無理に構わず、食欲やトイレの様子、歩き方などをよく観察してください。違和感が続く場合は、早めに動物病院に相談しましょう。

5.過去の『トラウマ』

猫は嫌だった体験を長く覚えている動物です。過去に無理な抱っこをされたことや、爪切りで強い恐怖を感じたこと、大きな声で叱られたなどの経験があると、「人間の呼びかけに応じると嫌なことが起きるかもしれない」と学習するのです。

その結果、近づかれないよう距離を取ったり、視線を合わせずにやり過ごしたりする行動として「無視」のような行動をすることがあります。これは反抗やわがままではなく、猫なりの自己防衛です。

特に身寄りのなかった保護猫に多くみられ、無理に関係を修復しようとするのは逆効果です。猫のペースを尊重し、必要以上に触れず、安心できる距離を保つことが大切。時間をかけて「この人は危険ではない」と再認識してもらうことで、少しずつ反応が戻るでしょう。

まとめ

「猫が無視しているような態度」は、実はよくある行動です。ただし、猫に『無視をしている』という感覚はなく、悪意もありません。

先述したように、無視のように見える態度の裏側には、いくつもの心理があります。また、「安心しきっているだけ」や「特に理由はない」という場合もあります。

ただし、いずれの場合も、猫を強制的に振り向かせたり、反応するまでしつこくするのはNG行動です。大切なのは理由を知って、踏み込みすぎないことなので、猫の気持ちに寄り添った上手な距離感を保つことが、友好的な関係を築く秘訣となるでしょう。