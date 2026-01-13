実は、白髪隠してます♡【40・50代のおすすめヘア】で頑張ってる感なく若見え！！

40・50代が、“頑張ってる感”なく若見えを目指すには、ヘアスタイルの工夫もポイントになりそう。今回ご紹介するのは、大人の髪悩みを解消しながら、無理なく今っぽさを演出できそうなヘアスタイル。白髪に馴染む自然なカラーや、トレンド感のあるシルエットなど、40・50代を若々しい印象に導いてくれそうなヘアスタイルをピックアップします。

こなれた雰囲気のナチュラルなボブ

さり気ないハイライトで白髪をぼかしたハイライトボブ。こなれ感のあるナチュラルな雰囲気のスタイリングがおしゃれです。@acco.mamaさんによると、「このハイライトのおかげでちょっとくらい根元伸びても気にならない」とのこと。白髪を気にせずおしゃれをもっと楽しめそうです。

透明感のあるカラーがポイント

こちらは、忙しい40・50代にもぴったりな結べる長さのボブスタイル。透明感のあるカラーが白髪を自然にぼかしつつも、軽やかで抜け感のある雰囲気を演出してくれそうです。暗くならない白髪ぼかしカラーは、顔まわりを明るく見せたい人にもおすすめです。

ツヤのある仕上がりが若見えしそう

こちらのヘアスタイルは、毛先の外ハネでアクティブな雰囲気に。ツヤのあるヘルシーな仕上がりは、若々しさを呼び込んでくれるはず。ヘアスタイリストの@hair_by_keikoさんは、「白髪をハイライトでぼかしつつ⁣赤みを抑えた明るめベージュで⁣ツヤ感こなれ感楽しめます！」とコメントしています。

立体感のある外国人風ハイライト

こちらは、ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが、「外国人風ハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトによって髪に陰影が生まれ、立体的なヘアスタイルに仕上がっています。ふんわりとした立体感により、髪のボリューム感アップをサポートしてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@mabashi_hair様、@hair_by_keiko様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri