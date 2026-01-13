冬のボーナス50万円、年収750万円の40代男性が金額は「気にしない」と断言する理由

物価高が家計を直撃するなか、冬のボーナス支給額に一喜一憂するビジネスパーソンは多い。

投稿を寄せた大阪府の40代男性（事務・管理／年収750万円）は製造業で法務担当をしている。転職を経て迎えた冬だったが、ボーナスの額面は意外な結果となったそう。（文：長田コウ）

使い道は「生活費や育児費用、投資、レジャー、交際費など」

「昨年は50万円、今年は転職したが同額の50万円であった」

転職後すぐに前職と同額の賞与が維持されるのは、決して当たり前のことではない。それだけでも十分な評価と言えそうだが、男性は「金額は多いに越したことはない」としつつ、至って淡白だ。

「給与以外の収入もあるため金額の多寡はそこまで気にしていない」

副業や投資などでも収入があるのだろう。使い道は「生活費や育児費用、投資、レジャー、交際費など」と幅広く、得られた報酬を計画的に配分するようだ。

千葉県の50代男性（事務・管理／年収850万円）は、ボーナスについて「今年は73万円、昨年は65万円」と明かした。8万円アップの要因をこう分析している。

「月額賃金アップと今年度の賞与支給率0.3か月アップにより増加」

ベースアップと支給月数の増加が重なる、理想的な形での増額だ。男性は心境をこう書いている。

「同業他社と比べても遜色ない金額と思われるため、支給金額にはおおむね納得しているし満足」

使い道については、「主にローン返済と帰省費用」と明かしている。派手な消費に走るのではなく、将来の安心と家族のために使う。まさに堅実そのものだ。

