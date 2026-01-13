営業車で昼寝、ゲーセンで暇つぶし…かつて「静かな退職」を実践していた40代男性の回想

昨今、必要最低限の仕事しかしない「静かな退職」という働き方が注目を集めている。投稿を寄せた大阪府の40代男性（事務・管理／年収850万円）は、かつてITバブルの喧騒の中で、まさにその状態を地で行っていたそう。（文：長田コウ）

「ただ言われたことをするだけでした」

若かりし頃の男性は営業職として働いていたが、仕事への熱意は皆無だったようだ。

「営業として入社したものの商材に全く興味が持てず、他の人が種まきや提案営業をしている中、ただ言われたことだけをするだけでした」

当時はITバブル全盛期。「仕事がありすぎて追いつかないほど」という異常な状況だったため、受動的な姿勢でも日々をこなすだけで精一杯だったという。しかし、バブルが弾けると状況は一変した。仕事量が減ったことで、男性のサボりは加速していった。

「仕事量が減ってきたので、漫画喫茶や営業車で昼寝したり、ゲーセンで時間を潰したりしたこともありました。夜まで仕事をして、午前中家で寝ている（会社には客先と言っていましたが）ことも度々ありました」

「自分に付加価値をつけるほうが大事だと知りました」

それから、紆余曲折がありながらも「興味を持った人事の仕事」に出会い、現在は「充実しています」と明かす男性。かつての自分のような「静かな退職」を続けるリスクについて、プロの視点からこう警鐘を鳴らす。

「静かな退職ができるうちはいいのですが、会社の業績が悪くなったり倒産や買収されるとそれも成り立たなくなります。それよりは経験を積み重ね有事の際に違う会社に移れるよう、自分に付加価値をつけるほうが大事だと人事になって嫌と言うほど知りました」

男性は「精力的に仕事をしています」と現在の仕事に対する姿勢を書いている。一度は不毛な時間を過ごしたからこそ、自律して働くことの尊さを誰よりも理解しているのかもしれない。

※キャリコネニュースでは「必要最低限しか仕事しない『静かな退職』実践中の人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/UWFMPSAI