今日13日は低気圧や前線の影響で、日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。警報級の暴風や高波になるおそれがあります。また、日中は南よりの風が強まり、3月並みの暖かさになる所もあるでしょう。

風が強まる 暴風や高波などに警戒

今日13日は、日本海にある低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進み、前線が北日本から西日本を通過するでしょう。全国的に風が強まり、北陸や東北を中心に警報級の暴風や高波となるおそれがあります。前線通過後は西よりの風に変わり、次第に寒気が流れ込むでしょう。日中と夜では体感がガラリと変わるため、風向きや気温の変化にも注意が必要です。





明日14日にかけて予想される最大瞬間風速は、東北で30メートル、北陸で35メートル。波の高さは、東北と北陸で6メートル。北陸はうねりを伴うでしょう。暴風や暴風雪、高波に警戒してください。

日中は雨の所が多い 雪どけが進む

今日13日の雨・雪の予想です。



沖縄は、昼前後を中心に雨の降る所があるでしょう。九州北部と中国地方は昼頃にかけて雨が降りやすく、局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。四国や近畿、東海は晴れ間が出ますが、夕方にかけては急な雨や雷雨にご注意ください。近畿北部や岐阜県など内陸の山沿いでは、夜から雪が降るでしょう。晴れる関東甲信も、午後は山沿いで雪の降る所がありそうです。



北陸と東北は雨や雪。日中は雨の降る所が多く、雪は山沿いが中心となるでしょう。雪どけが進むため、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。夜は平地でも雪に変わるでしょう。北海道は日本海側から雪の範囲が広がり、猛吹雪になる可能性があります。

気温上昇 3月並みの所が多い

今日13日の日中は南よりの風で気温が上がり、3月並みの暖かさの所が多いでしょう。



最高気温は、那覇で21℃と、沖縄は日差しがなくても気温が上がりそうです。九州から関東は15℃前後の所が多く、昨日より大幅に高くなるでしょう。東京都心は16℃と、3月下旬並みの予想です。北陸や東北南部は10℃前後、東北北部は5℃前後。北海道はプラスの気温の所もありますが、札幌はマイナス1℃と平年並みでしょう。



夕方以降は気温が下がり、冷たい西よりの風に変わる所が多くなりそうです、夜は朝と同じくらいの気温でも、夜の方が寒く感じられるでしょう。お帰りの時間も考慮して、服装で調節してください。