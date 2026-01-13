木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村さ～～ん！】大パニック！？木村拓哉＆Takaが作る愛情料理でワンちゃん大興奮！」を1月10日に更新した。

“愛犬家”という共通点を持つ、木村とONE OK ROCKのTaka。前回の動画では、専門学校ビジョナリーアーツ 東京校を訪れ、生徒たちと束の間の交流を楽しんだ。今回は、いよいよ本命の企画である“ドッグフードづくり”に挑戦する。

ペットビジネスを専攻している学生たちのもとへ行くと、すでに様々な食材が用意されていた。その中には、ひじきやヨーグルトなど、あまり犬が食べているイメージがないものもあり、2人は驚く。相談の結果、Takaはキーマカレー、木村はミネストローネを作ることに。

学生たちに教わりながら、まずはそれぞれ食材を食べやすい大きさに切り、分量をしっかりと量る。Takaは野菜を分量ぴったりにすることに少々苦戦。一方、木村はこなれた包丁さばきを見せ、学生に鶏肉の切り方をレクチャーする一幕もあった。いよいよ食材を鍋に入れ、火の通り加減や味付けのあんばいに悩みながらも、Takaは「（木村の）所作が綺麗っす」「木村くんと一緒にメシ作るってめっちゃ贅沢」と大喜び。さらに学生たちの進言で、レシピにない食材も足してみることに。そうして出来上がった料理は、思わず「本当に犬用かよ？」というほどの見栄えとなった。

料理をしっかりと冷ますと、2人はワンちゃんたちが待つ上の階へ向かう。すると、廊下ではいきなりフクロウが飛んでおり、そのほかにもナマケモノやパームシベットなど、多彩な動物が次々と登場。さらに、“お手”ができるカピバラのスムージーちゃんに出会い、その可愛さに2人はメロメロに。その後も、動物たちとのふれあいを楽しんだ。

続いて、さらに上のフロアに到着すると、そこでは様々な種類のワンちゃんたちが待っていた。さっそく、木村とTakaは先程作ったごはんを与える。料理中、ワンちゃんたちが食べてくれないかもしれないという懸念もしていたが、2人が作ったごはんへの食いつきは良好で、木村は「こんな喜んで食べてくれるなら作りがいあるよね」と安堵。最終的には、「ちゃんとみんな食べさしてる？」と木村が疑問を抱くほど、ワンちゃんたちが手作りごはんに殺到する事態となった。

木村は「Takaが来てくれたっていう時点でめっちゃ濃いんだけど、プラスアルファすぎて」と今回の動画を総括。様々な動物たちとのふれあいを満喫し、2人とも大満足の様子だった。

コメント欄では、「一流のお2人が常に大物振る事なく、謙虚で配慮が素晴らしい」「木村さんもTAKAさんも本当にワンちゃん好きなんだね。接し方で優しさが滲み出ていてる」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）