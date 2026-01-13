年俸調停で揉めるスクーバルのド軍トレード説が衝撃浮上！　先発ローテ4本柱の一角を含んだ交渉の可能性を米報道「前向きだ」

年俸調停でタイガースと意見が食い違うスクーバル(C)Getty Images

実現すれば、球界に大きな衝撃を生むのは間違いない。一時は沈静化したと見られたMLB最強左腕タリク・スクーバルのトレードを巡る報道が過熱している。

キッカケとなったのは、スクーバルと所属球団タイガースの年俸調停だ。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

支配的な投球を披露した昨季に2年連続でのサイ・ヤング賞に輝いた29歳は、MLBの調停における史上最高となる3200万ドル（約50億2400万円）を要求。しかし、同選手が2026年にFAイヤーを迎える背景からシビアな査定を下すタイガース側は、1900万ドル（約29億8300万円）を提示。約1300万ドル（約20億4100万円）もの“溝”が出来ている。

2月の公聴会で最終的な裁定は下される。ただ、現時点で「調停史上最大規模」（米スポーツ専門局『ESPN』ジェフ・パッサン記者のリポートより）とされる差額は、スクーバル側と球団側の“対立”を浮き彫りにした感は否めない。

ゆえに一部メディアではタイガースが衝撃的なトレードに踏み切るのではないかという憶測も広まっている。米メディア『Clutch Points』は「野球界最高の投手に1900万ドルの年俸を要求するのは恥ずべきことだ」と指摘。球団と深い溝ができている現状が、スクーバル側にとって芳しいものではなく「余裕のあるドジャースにとってトレードはより理にかなっていると言える」と断言した。