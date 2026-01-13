“顔全部作り替えた”根強い憶測をケンダル・ジェンナー否定「整形手術は一度もない」
ケンダル・ジェンナー（30歳）が、顔の「整形手術を受けたことは一度もない」と改めて否定した。
ネットでは「顔を全部作り替えた」という憶測が根強く存在するが、ケンダルはポッドキャスト番組『In Your Dreams』で、そうした噂に事実はないと語った。
ケンダルは「ネットには、私が顔を全部作り替えたと思っている人がたくさんいるわ。でも本当のことを言うと、私は顔に一切手術をしたことがないの」と説明。番組ホストのオーウェン・シールに「嘘をついている」のではと指摘されると、「神に誓って違うわ。おでこに『ベイビーボトックス』を2回しただけ。それが唯一の注入よ」と答えた。
さらに、以前から囁かれてきた鼻の整形疑惑についても否定。「もし私が私じゃなかったら、そう思うかもしれない。昔の写真を見ると、確かに鼻をいじったように見える。でも、本当に一度もしていないの」と語り、誤解が生まれやすいことも理解していると明かした。
また、ボトックス自体も「好きじゃなかった」と振り返り、「眉が低めでまっすぐだから、表情の動きがあるほうが好きなの」と、自分の顔立ちに合わなかった理由を説明した。
